FC BARCELONA
McManaman, leyenda del Madrid, se rinde a Lamine y manda un aviso al Barça
El exjugador inglés cataloga al '10' blaugrana como "el crack de la Liga" y aconseja a Hansi Flick sobre cómo gestionarlo en los partidos sentenciados
Lamine Yamal empezó la temporada 2025/26 en un estado de forma espectacular. El genio de Rocafonda asistió a Raphinha en el gol que abrió el marcador en Son Moix y cerró el triunfo del Barça en la primera jornada de Liga con un tanto espectacular en el tiempo de añadido. El mundo del fútbol volvió a alucinar con las ‘diabluras’ de un futbolista que ya es el líder indiscutible del equipo blaugrana.
Una de las reacciones más destacadas al partido de Lamine contra el Mallorca fue la de Steve McManaman. La leyenda del Real Madrid y del Liverpool se rindió al atacante culé en la plataforma 'Premier Sports' pocos instantes después del final del encuentro: "Ya hemos hablado de él al principio del partido. Ya hablamos de él el año pasado. Es el crack de la Liga, lo que ha hecho en el último toque del partido ha sido absolutamente brillante", analizó.
"Tiene la habilidad de moverse hacia la izquierda, donde es fuerte, pero también de irse por la derecha. Lo tiene todo en este momento y va a mejorar", añadió McManaman antes, eso sí, de mandar un aviso al Barça sobre la gestión de los últimos minutos del extremo: "Ya lo he dicho en varias ocasiones: espero que el Barça lo reserve un poco y no lo use necesariamente en los partidos que van bien porque va a enfurecer al rival con su talento".
Después de opinar que los regates del '10' barcelonista pueden enfadar a los jugadores contrincantes cuando los partidos están sentenciados, sin embargo, el exjugador inglés volvió a elogiar al joven futbolista. "Vaya jugador tenemos entre manos. Es una alegría absoluta venir aquí y verlo jugar", sentenció.
