Ni Valverde ni Mbappé: Freixa y Gaspart coinciden en que ficharían a este jugador del Real Madrid

El próximo domingo se jugará un nuevo Clásico, aunque esta vez no será uno cualquiera. Por primera vez en la historia, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de La Liga ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, lo que añade aún más carga emocional a un duelo ya de por sí especial.

Sobre el partido hablaron en 'Solo para culés TV', donde Jota Jordi puso sobre la mesa una de las grandes incógnitas del choque: "¿Queréis que juegue Mbappé?", en referencia a la posible presencia del delantero francés en el once del club blanco.

Lluis Carrasco respondió con un comentario cargado de ironía: "Sí, claro, porque el Madrid no gana al Antequera si juega Mbappé y Vinicius en el mismo equipo". En cambio, Toni Freixa subrayó que la clave estará en el nivel del Barça: "Lo que me preocupa, si es que me preocupa algo, es que nuestros jugadores estén aquel día inspirados. Si eso es así, que juegue quien quiera".

Joan Gaspart no tuvo ninguna duda a la hora de responder y añadió también un tono humorístico: "Hombre, no, que no juegue. Y si pudiera no jugar Vinicius, que no juegue tampoco. Y si puede jugar sin portero, mejor".

El debate giró después hacia el futuro de Vinicius, cuando Jota Jordi recordó su situación contractual y abrió la puerta a un escenario hipotético de fichaje: "A partir del 1 de enero es un jugador libre y puede negociar con cualquiera. ¿Le quitaríais al Madrid a Vinicius?".

Carrasco fue tajante en su respuesta: "Mi respuesta es clara. No rotundo. El Barcelona es muy diferente al Real Madrid y Vinicius no cumple los valores éticos del club, por lo tanto no puede vestir la sagrada túnica azulgrana".

Freixa se mostró más abierto desde el punto de vista deportivo, asegurando que considera a Vinicius "un extraordinario futbolista, pero nefasto deportista", aunque añadió que si el entrenador sigue siendo Hansi Flick, "yo sí, iría a buscarlo".

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Gaspart aseguró que lo aceptaría, pero con una condición: "Llevármelo una semanita a Montserrat" para que bajara convertido en culé. Además añadió que "es un gran jugador, no hay que dudarlo ni por un momento".