Mbappé, una situación enquistada

El delantero no está por la labor de aceptar la presión del PSG de venderlo al mejor postor Mbappé tiene el apoyo del sindicato de jugadores franceses y de las instituciones del país

El tema de Mbappé sigue enquistado, y no parece que sea de fácil solución, almenos en los próximos días. La presión que está sometiendo el conjunto parisino al jugador no está surgiendo efecto y el jugador sigue enrrocado y sin dar ninguna declaración. La decisión más dura de Al-Khelaifi fue dejar al jugador fuera de la gira del PSG, nada más lejos de la realidad, esto tampoco ha provocado que el jugador se haya puesto nervioso por su situación. Mbappé, aún con un año más de contrato con 'Les Parisiens', entiende que la pelota está en el tejado de los dirigentes, no en la suya.

El tema ya se preveía complicado cuándo Al-Khelaifi dijo, hace unas semanas, que el jugador no se iría de ninguna manera gratis del PSG al finalizar contrato en 2024. El PSG, ahora entiende que si quiere sacar algo de rédito económico por su estrella, debe ponerlo en el mercardo, y en las últimas horas, el club parisino estaba por la labor de venderlo a Arabia Saudí por 300 millones de euros. Mbappé rechazó la oferta pese a tratarse de unas condiciones inigualables económicamente hablando. En tema futbolístico a Kylian no le atrae la idea de irse a una liga menor, a sus 24 años entiende que sería dar un paso atrás en su carrera irse a una liga tan circunstancial como es la de Arabia Saudí.

En los últimos días, Mbappé ha recibido todo el apoyo de su país. Desde los propios jugadores franceses, a través del Sindicato de Jugadores Franceses, la UNFP y hasta la alcaldesa de París. El día después de que el PSG tomara la decisión de dejar al jugador en 'casa' sin ir a disputar la gira.

El Sindicato de Jugadores Franceses salió en defensa de los derechos del jugador. En un comunicado que emitieron el sábado pasado expresaron su indignación por el trato que tiene Mbappé del PSG. “No está de sobra recordar a los dirigentes que ejercer presión a un asalariado -degradando a sus condiciones de trabajo, por ejemplo- para forzarle a irse o aceptar lo que el empleador quiere constituye acoso moral”, recordando una sentencia del Tribunal de Apelación de Reims de 2020. Cabe recordar, que el Sindicato tiene mucha fuerza en Francia y ya interpeló al PSG hace varias temporadas cuando el conjunto parisino decidió descartar a Adrien Rabiot, después de que el mediocentro se negara a renovar su contrato. El caso terminó con un año en la grada de Rabiot, pero parece difícil que ocurra con Mbappé por toda la intervención de la política de su país y con los Juegos Olímpicos de París en 2024, en el horizonte.

La política del país ya intervino en el 'caso Mbappé' el pasado verano, hasta que el jugador renovó por el PSG con un contrato multimillonario. El poder parisino, encabezado por Macron, ha vuelto en los últimos días a meter presión por el delantero. "No sé lo que está pasando con Kylian, pero presionaré para que se quede", explicó el presidente de la República Francesa. El tema político no acaba aquí, y la alcaldesa de París también ha querido decir la suya: "No entiendo a qué juega el PSG. Kylian Mbappé es el mejor jugador del mundo. Reconozco que no entiendo nada, hay que mantenerlo en París", cerró sobre el tema. Un culebrón que aún no tiene luz en el final del túnel.