Mbappé iguala a Lamine como jugador 'más valioso' del mundo

En el día de hoy se han actualizado los valores de Transfermarkt y, aunque el FC Barcelona en general ha aumentado sus valoraciones totales y el Real Madrid todo lo contrario, la máxima estrella del conjunto merengue si ha logrado atrapar a Lamine Yamal, gracias a una subida de estimación de precio que sitúa a los dos en la cima.

Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia y uno de los mejores futbolistas del planeta, está cuajando una temporada estratosférica en el apartado individual, aunque el rendimiento del equipo entrenado por Xabi Alonso no se corresponda con el suyo.

Mbappé en el banquillo del Santiago Bernabéu / AP

Kylian sube, Lamine se mantiene

A inicios de campaña, el valor del '10' de los blancos era de 180 M€, a la edad de 26 años y tras una temporada sin títulos pero con el trofeo de la 'Bota de Oro' en sus vitrinas, gracias a sus 31 goles en Liga. En total, en la 24/25 el ex del PSG anotó 40 goles y facilitó cinco asistencias a sus compañeros. Ahora, su precio ha ascendido hasta los 200 M€, gracias a sus 25 goles y cuatro asistencias en 21 partidos con su club, y a sus cinco anotaciones y tres pases de gol con su selección en lo que llevamos de curso.

Por su parte, Lamine Yamal arrancó la temporada 25/26 con 200 M€ y con el reconocimiento de ser el más valioso del mundo del fútbol en solitario. Esto se debe a que, solo con 17 años (cumplió los 18 en verano), anotó 18 veces y repartió 21 pases de gol en 55 choques, ganando por el camino LaLiga EA Sports, la Copa del Rey y la Supercopa de España. En esta actualización su valor se ha mantenido, aun cuando sus cifras son bastante buenas: ocho goles y diez asistencias en 17 partidos con el conjunto entrenado por Hansi Flick, y tres asistencias en dos compromisos con la elástica de 'La Roja'.

Lamine Yamal en La Cartuja / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La evolución en el precio de ambos

El primer valor de mercado del galo fue de 250.000 €, cuando militaba en el filial del Mónaco en 2015, mientras que el más alto que ha tenido es el actual, pese a que ya se mantuvo en los 200 M€ desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2019, antes de caer progresivamente a los 160 e iniciar una escalada que le ha llevado a recuperar el 'trono' (esta vez compartido) de ser el más caro.

Por su parte, el actual 'Balón de Plata' tuvo directamente 25 M€ en su primer valor adjudicado, lo que demuestra de primeras lo impresionante que fue su irrupción. Ha subido en todas las actualizaciones, rompiéndose esta racha hoy, pasando por 50, 60, 75, 90, 120, 150, 180 y 200 M€, lo que le ha llevado a ser el jugador más cotizado en las últimas dos actualizaciones.