Mbappé, contundente con Lamine: "Que le dejen en paz"

Lamine Yamal y Kylian Mbappé son dos grandes estrellas y máximos rivales en los enfrentamientos Barça-Madrid, pero por encima de todo, son compañeros de profesión. El madridista tuvo palabras de elogio hacia el azulgrana y se refirió a todo el revuelo que hay con la vida privada de Lamine. El delantero francés fue muy contundente y explícito en un avance de la entrevista en Movistar con 'Universo Valdano'.

Movistar+

"Yo pienso que se ve que él tiene la pasión por el fútbol y es lo único que no tiene que perder, la pasión por el fútbol. El resto es su vida y la gente habla mucho de su vida personal, de sus cosas. Yo creo que la gente tiene que dejarle en paz, tiene que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años. Y con 18 años todo el mundo hace errores, hay cosas que hace bien, que hace mal. Al final él va a tener su experiencia de vida, va a saber lo que es bueno para él, lo que es malo. Al final tenemos únicamente que mirar lo que hace en el campo, el resto no es importante si no es grave", añadió Mbappé sobre esta misma cuestión.

Para finalizar asegurando que Lamine "es un jugador que tiene un gran talento y espero que vaya a tener si camino como él lo quiere y le deseo mucha suerte". Sin duda, Kylian, que está en el foco mediático y ha pasado por capítulos mucho más importantes y complicados, mostró su empatía con Lamine.

"Tengo muy buena relación con Vinicius, este año, muchísimo mejor"

En este mismo programa, Mbappé también hablará de la relación con su compañero en el Real Madrid, Vinicius junior. En el extracto de Movistar, el delantero galo comenta: "Dos jugadores famosos en el mismo equipo, eso vende mucho papel. La verdad que tengo muy buena relación con Vinicius, muchísimo mejor este año, nos conocimos mejor. Es un grandísimo jugador y una muy buena persona. Es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros pero al final tenemos el mismo objetivo en el Madrid: ganar títulos".

"Lo normalizao porque el día que tenga un problema grave, que espero que no pase, yo le diré que es grave. Y la gente va a escuchar. Esto no es grave, la vida de un futbolista famoso, la vida de un futbolista del Real Madrid, eso no es grave", concluyó Mbappé sobre Vini.