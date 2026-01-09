Mbappé no cambiará los planes de Flick

El Barça demostró el pasado martes en el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah que está más que preparado para afrontar la primera final de la temporada. El cuadro de Hansi Flick pasó por encima del Athletic Club (5-0) sin forzar demasiado la máquina. Y llega a ese encuentro del domingo en tierras saudíes con la vitola de favorito.

Es innegable que ahora mismo el equipo azulgrana está más en forma y en un mejor momento que el Real Madrid. Lógicamente, el mensaje de puertas hacia adentro del vestuario (y hacia afuera) es de prudencia. Es la realidad, en 90' (ni uno más, puesto que si se acaba en empate en el tiempo reglamentario el duelo irá a los penaltis) siempre puede pasar cualquier cosa y el cuadro de Xabi Alonso tiene calidad e individualidades de sobras para hacer daño. Pero el contexto es el que es.

TRIUNFO SIN CONVENCER

Los blancos vencieron al Atlético en un encuentro en el que sufrieron muchísimo, jugaron bastante replegados atrás y en el que entre Courtois y la mala puntería de los del 'Cholo' hicieron que no encajaran más tantos en el King Abdullah.

rfef

Xabi Alonso no convence, no encuentra un patrón de juego y su equipo va sacando adelante los partidos más por todo el talento individual que atesora que por un juego coral. De ahí que esté tan discutido. Y también que el tolosarra vea esta final cómo una opción magnífica para empezar a acallar las dudas.

EL EFECTO KYLIAN

Y en toda esta ecuación hay una figura indispensable: Kylian Mbappé. El francés, con molestias en la rodilla, no estuvo en el encuentro frente a los colchoneros. Ni siquiera viajó con la expedición a Arabia. Pero Xabi confirmó en rueda de prensa que sí estará para la gran final. De hecho, viaja ya hacia la ciudad costera saudí para unirse a sus compañeros.

"Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene las mismas opciones de jugar la final que el resto", dijo el vasco, para sorpresa de todos tras ni siquiera viajar con el grupo para la Supercopa y casi estar descartado.

FLICK NO MODIFICARÁ PIEZAS

La posibilidad más que real de que el galo esté en el once inicial para el duelo del domingo no hará cambiar, en principio, el planteamiento a Hansi Flick. La idea es repetir el mismo once con la única variación de Lamine Yamal por Roony Bardghji. Mantener la pareja Eric-Cubarsí de centrales con Koundé y Balde en las alas.

Mbappé se queja de molestias durante un partido / EFE

El hecho de que Kylian llegue al encuentro no variará las piezas. Quizás sí el cómo preparar a sus futbolistas para el perfil del francés, que ataca mucho más el espacio y aprovecha las transiciones rápidas que un '9' más referencia como Gonzalo, titular en el derbi madrileño.

EL PRECEDENTE DEL BERNABÉU

'Kiky' ya hizo estragos en el Bernabéu en la primera vuelta de la Liga hace unos meses. Pero este Barça ha evolucionado mucho desde ese partido. Es indudable que habrá que estar quirúrjico con esas transiciones y con la línea adelantada con un jugador tan potente como él. Probablemente, el atacante más en forma del planeta ahora mismo pese a venir de esas molestias.