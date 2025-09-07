Mbappé, sobre el Balón de Oro: "¿Lamine? Es del Barça, no podemos decir nada"

Kylian Mbappé ha arrancado la temporada como un tiro en el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso. El francés, tras un temporada de adaptación a LaLiga española, vuelve a sentirse en un gran momento de forma física y los números hablan por si solos: 3 goles en 3 partidos con los blancos para dar el pistoletazo de salida al curso.

El capitán de la selección francesa, además, también vio portería en la victoria de los 'bleus' ante Ucrania en el primer partido de clasificación del Mundial de 2026, una meta marcada en rojo en el horizonte de un equipo que busca volver a conquistar el mundo tras perder la final de Catar en 2022.

En una entrevista concedida al medio francés Telefoot, Mbappé fue contundente sobre el deseo de recuperar el título más grande a nivel de selecciones que ya logró en 2018: “Sí. Muchos queremos ser campeones del mundo. Estamos mucho de los que fuimos en 2022. Esto muestra que hay mucha gente que quiere vestir esta camiseta. Queremos ganar esta competición que es muy especial. Queremos acabar ganando la competición”, comentó.

Balón de Oro y un guiño a Yamal

Como no podía ser de otra manera, Mbappé fue preguntado por el Balón de Oro: “Ousmane Dembélé lo merece. Para mí sí. Espero que gane el Balón de Oro. Le he apoyado desde el principio. Después, veremos qué pasa. Porque no depende de nosotros. Hay votos. Achraf también estará bien posicionado, por todo lo que ha mostrado, ha hecho una temporada histórica. Lamine Yamal es del Barcelona, no podemos decir nada. Es un muy buen jugador”, afirmó con un comentario en tono de broma pero que no ha pasado desapercibido en la comunidad culé.

Sobre su propia candidatura para el futuro, no escondió su deseo de alzarse con el trofeo: “Por supuesto. Está en la cabeza de todo el mundo. Pero pasa por hacer una buena temporada colectiva. Si yo gano trofeos y hago una buena temporada, quiero ganarlo también. Ahora haré todo lo posible por ayudar al equipo y ganar trofeos”.

La vida en Madrid y el nuevo proyecto

Mbappé también habló de cómo fue su primer verano de estabilidad tras vivir el caos del año pasado en el que aterrizó, con polémica, en el Bernabéu tras abandonar el PSG: “Tuve más tiempo. No la tuve en los últimos años. Me siento bien. Estoy contento de estar aquí. Ya he digerido completamente mi fichaje por el Real Madrid. Siempre fue mi sueño jugar aquí. España me inspira un gran respeto, me siento afortunado de estar allí. Y mi objetivo es intentar dar el máximo y de mostrar mi mejor versión”, reconoció.

En ese sentido, elogió el trabajo de Xabi Alonso, el nuevo técnico madridista. “Hay mucha claridad de lo que quiere. Xabi es muy exigente. Tiene hambre y muestra su hambre. Es un entrenador joven. Ya hemos visto mejoras con balón. Vamos todos a trabajar para estar en las mejores condiciones de alcanzar los objetivos”, señaló el francés.

Hasta tuvo tiempo para contar la anécdota sobre su nuevo dorsal. “Estaba de vacaciones. El club tenía la idea de dármelo, me llamó. Y yo dije, vale. Es tan simple como eso”, explicó sobre el mítico número 10.