Mbacke y Jofre, las grandes novedades del Barça Atlètic

Juliano Belleti ha facilitado la lista de convocados del Barça Atlètic para el duelo de este lunes ante el Castellón B en el Johan Cruyff (19.00 h.). Una convocatoria con novedades, especialmente con dos futbolistas, Mbacke y Jofre Torrents. También ha entrado, como ya se esperaba, Roger Martínez, una vez ha recibido el alta médica.

Mbacke arrastraba molestias desde el final de la temporada pasada en el pubis y le ha costado coger el tono para volver a entrar en la lista. Su experiencia puede tener un gran valor en una categoría tan dura como es la Segunda Federación. La última derrota frente al Andratx demostró que el campeonato no será ni mucho menos un camino de rosas para conseguir el ascenso.

Por su parte, Jofre debutaría también esta campaña con el Barça Atlètic después de haber estado siempre en dinámica del primer equipo. Hansi Flick prefiere que juegue en el filial que no quedarse en blanco.

Las oportunidades para Jofre en la primera plantilla han quedado muy delimitadas después de que Flick se haya decantado por Eric Garcia como tercer lateral izquierdo, con Gerard Martín ocupando la posición mientras Alejandro Balde ultima su recuperación.

También cabe destacar el alta de Roger Martínez. Ya había entrenado bien durante la última semana y el centrocampista ha podido entrar en la citación de Belletti. Quién en cambio sigue de baja es Dro, aunque se espera que esta semana pueda volver a estar a disposción.

Por otro lado, Diego Kochen disputará su último partido con el Barça Atlètic antes de marcharse con Estados Unidos al Mundial sub-20 de Chile.

Convocatoria

Porteros: Kochen y Emilio Bernad

Defensas: Anaya, Alexis Olmedo, Cortés, Mbacke, Walton, Jofre, Douro y Espart

Centrocampistas: Roger Martínez, Brian Fariñas, Tommy, Toni Fernández y Juan

Delanteros: Dani Rodríguez, Barberá, Ureña, Gistau y Sama Nomoko