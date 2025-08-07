Mbacke, una incógnita con Belletti

Un descenso, por mucho que se quiera maquillar, siempre va acompañado de efectos colaterales. Y el del Barça Atlètic no es una excepción, aunque el talento de los futbolistas de La Masia afortunadamente está muy por encima de la categoría dónde jueguen. Pero no todos se llaman Dro, Toni Fernández o Jofre Torrents, y lo cierto es que hay otros futbolistas que, ahora mismo, están en una especie de 'tierra de nadie'.

Mamadou Mbacke llegó hace dos temporadas al filial azulgrana cedido por Los Angeles y con el objetivo de añadir experiencia a un joven equipo (había jugado en Segunda A con el Villarreal B) y lo cierto es que causó bastante sensación, aunque el equipo entrenado en aquel momento por Rafa Márquez se quedó a las puertas del ascenso a la división de plata.

Juliano Belletti contento con la mentalidad de los jugadores / FC BARCELONA

El club se decidió a negociar la opción de compra de Mamadou Mbacke y tras conseguir una ostensible rebaja del 50 por ciento (pasó de costar 4 millones a 2), tomaron la decisión de fichar al central senegalés y hacerle un contrato por dos temporadas, hasta 2026.

La pasada campaña no fue buena para nadie, pero especialmente para un Mbacke a quien las lesiones lastraron y su nivel disminuyó con acciones que parecían de otro futbolista distinto al que había encandilado en Can Barça.

La empezó en el dique seco por una lesión de tobillo y la acabó también en la grada, en este caso por el pubis. Se perdió las últimas cuatro jornadas, definitivas para intentar una salvación que se escapó... por un solo gol.

Difícil encuadre

El filial está en Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español, Mbacke termina contrato el próximo 30 de junio y Juliano Belletti tiene sus planes. El brasileño ha subido acompañado del Juvenil A que se proclamó campeón de Europa tras alzar al Youth League, además de la Liga y la Copa del Rey. Y en este contexto, hay futbolistas a los que les va a costar, y ya les está costando, encontrar su 'encuadre'.

Juliano Belletti se llevó a 26 futbolistas al stage de la Vall d'en Bas, incluido Mamadou Mbacke entre los disponibles. El central senegalés, cuyo futuro es incierto y estaría más cerca de una salida que de quedarse en un filial jovencísimo, no ha participado en ninguno de los dos partidos que el filial lleva jugados de pretemporada, la victoria ante el Olot y la derrota en L'Escala, ambos por 1-0.

El próximo compromiso de los azulgranas es este sábado a las 19.00 horas contra el Nàstic de Tarragona, un encuentro que se jugará a puerta cerrada en la Ciutat Esportiva. Apunta a que, por precaución, tampoco jugará.