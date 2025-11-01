Mbacke, la gran novedad en la última sesión

Mamadou Mbacke ha sido la gran novedad del último entrenamiento del Barça antes de medirse al Elche. El central senegalés estuvo en la órbita del primer equipo durante la etapa de Xavi, pero no había estado muy presente en el radar de Hansi Flick.

Es más, este verano se habló de la posibilidad de salir del club, pero finalmente se quedó como uno más en el Barça Atlètic. Con pasado en el Villarreal y en la MLS, en Los Angeles FC, llegó a participar en siete entrenamientos consecutivos a las órdenes de Xavi.

Ocurrió en una temporada donde el central fue una pieza básica de la gran temporada del Barça Atlètic a las órdenes de Rafa Márquez. Fue cuando se vio la mejor versión de un central muy temperamental y agresivo en la marca, un perfil de defensa que tiene a tratar de anticiparse a los delanteros.

La otra cara fue la temporada pasada, donde estuvo muy lejos de su mejor nivel en un filial en caída libre. Mbacke no logró sobreponerse a la tendencia del equipo y no mostró la seguridad de anteriores campañas. Hasta ahora Flick había reparado en otros centrales del filial como Álvaro Cortés, Andres Cuenca o Alexis Olmedo, que han participado en muchos entrenamientos con el primer equipo, pero hoy ha sido el turno de Mbacke.

Hay que tener en cuenta que a veces el primer equipo recurre a futbolistas del filial que a lo mejor están teniendo un papel secundario porque es una manera de facilitar al Barça Atlètic la preparación de su partido.

Ahora mismo el senegalés no es un fijo en las alineaciones de Belletti. Esta tarde se conocerá la lista del filial, lo que dará muchas pistas de las opciones de Mbacke de entrar en la convocatoria del primer equipo.