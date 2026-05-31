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Otro mazazo para Roony Bardghji: Suecia no le convoca para el Mundial ni como reserva oficial

En Suecia hay debate porque a Roony Bardghji le tocaba entrar en la lista como nuevo reserva oficial tras la lesión de un compañero

Roony Bardghji debuta con la Selección absoluta de Suecia

Roony Bardghji debuta con la Selección absoluta de Suecia

Roony Bardghji debuta con Suecia / @svenskfotboll Svensk Fotboll

German Bona

German Bona

Roony Bardghji vuelve a ser objeto de debate en Suecia. Su no inclusión en la lista definitiva de la selección escandinava para el Mundial 2026 levantó muchas ampollas, pues muchos consideraban que merecía ser incluido. Para el futbolista, fue un mazazo en una temporada que empezó ilusionante con su fichaje por el FC Barcelona, que le permitió debutar con la absoluta (tres internacionalidades) y acabó con decepción, tanto en su club, donde bajó muchísimo su participación, como en la selección sueca, donde Graham Potter, que sustituyó a Jon Dahl Tomasson, el técnico que hizo debutar a Bardghji, le fue perdiendo la confianza.

¿Pero qué hiciste Bardghji? La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos

¿Pero qué hiciste Bardghji? La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos

La elástica de Roony con la que soñará el jugador de Olympiacos / Telefónica

La convocatoria de Potter de 26 futbolistas se complementó con un reserva oficial por si se producía alguna contingencia antes del Mundial. Como así ha ocurrido. El combinado escandinavo ha perdido a Emil Holm, lateral derecho de la Juventus de Turín, y ha sido reemplazado por Herman Johansson, centrocampista del FC Dallas, el suplente oficial que había designado Potter.

"Queremos jugadores que estén preparados"

El 'ascenso' de Johansson a la lista definitiva dejaba un hueco para un nuevo suplente oficial, y se daba por hecho que éste iba a ser Roony Bardghji. Pero la sorpresa ha llegado cuando Potter y su staff técnico no han incluido al azulgrana, sino a Sebastian Nanasi, del Estrasburgo. Una decisión que se ha considerado polémica en Suecia.

En una entrevista mantenido al medio sueco 'Fotbollskanalen', Sebastian Larsson, entrenador asistente de Suecia, explicó por qué Bardghji tampoco habia sido seleccionado en esta ocasión. "Hay muchas decisiones difíciles que tomar, y en este caso terminamos con la incorporación de Sebbe. Queremos jugadores que estén preparados para que se incorporen si surge alguna oportunidad", explicó Larsson.

Roony Bardghji, jugador sueco del Barça, no estará en el Mudial 2026

Roony Bardghji, jugador sueco del Barça, no estará en el Mundial 2026 / Instagram

El asistente comentó también el proceso de elección del futbolista reserva: "Analizamos muchos nombres, observamos a todo el equipo, qué puede suceder de diferentes maneras y qué esperamos de un jugador si finalmente es incluido en la convocatoria para la Copa del Mundo", detalló el miembro del cuerpo técnico de Potter.

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Lo más sorprendente del caso, y que todavía deja en mayor compromiso a Roony Bardghji es que Johansson, el elegido por delante de Bardghi, no estuvo presente en la última citación de la selección sueca ni en las reuniones, y en cambio, sí el azulgrana sí.

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