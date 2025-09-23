Mazazo para Flick: Lo que pierde con la baja de Gavi (y las alternativas)

Hansi Flick ha recibido un mazazo con el tiempo de baja de Gavi. El mediocampista ha sido sometido este martes a una artroscopia y el club ha comunicado que estará entre cuatro y cinco meses de baja. Muy malas noticias porque los pronósticos iniciales apuntaban a cerca de dos meses.

"El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira, 'Gavi', se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses", explicó el club.

Los servicios médicos han apostado por un tratamiento conservador para tratar de salvar el menisco, la medida más habitual cuando se trata de futbolistas jóvenes, pero también la que requiere más tiempo.

Flick se queda sin uno de sus debilidades para el mediocampo también sin "el corazón" del equipo. Un Gavi que había recuperado su mejor nivel en pretemporada y que estaba destinado a tener un papel muy importante esta temporada.

"Lo que he visto de Gavi es exactamente lo que quiero ver de él, empujando al equipo, como capitán... Ya le vimos al final de la pasada temporada y está a un muy buen nivel", apuntó Flick este verano.

Gavi, varapalo para Flick / Valentí Enrich / SPO

El alemán parecía haber encontrado el mejor escenario para Gavi en el 4-2-3-1. Tras probarlo la temporada pasada como mediapunta, este curso apuntaba a la base de la jugada como relevo de Frenkie o de Pedri. Una posición, el doble pivote, donde estaba cómodo viendo el juego de cara y siendo clave en el juego de pases pero también en la presión.

Lo explicó el propio futbolista en agosto en una entrevista al diario AS. "Tenemos una de las mejores líneas de mediocampo del mundo (...) La competencia es dura y hay muy buenos jugadores. El técnico decidirá, pero está claro que es difícil ser titular porque hay mucho nivel (...) En este esquema me gusta más jugar en la base porque toco más el balón y me siento más protagonista. De 6 o de 8, la verdad es que me encanta jugar en esas dos posiciones".

Gavi también aseguraba que cada vez estaba más cerca de ser el de antes tras superar una lesión de ligamentos con afectación de menisco. "Me siento cada vez mejor. Ya al final de la temporada pasada terminé con muy buena dinámica".

Un 29 de agosto fatídico

Unas buenas sensaciones que continuaron en este arranque de temporada hasta que llegó el día fatídico: el viernes 29 de agosto cuando notó algo extraño en su rodilla operada durante un entrenamiento. Fue un gesto extraño y empezó a tener molestias, pero nadie esperaba un desenlace como el que se ha conocido este martes. Tanto fue así que, tras las primeras pruebas, se apostó por un tratamiento conservador que en algunas fases parecía estar teniendo éxito hasta que se apostó por una artroscopia.

Ha sido, al abrir la rodilla, cuando los servicios médicos han visto que era peor de lo esperado. Flick se queda sin un mediocampista polivalente y también sin uno de los mejores competidores de la plantilla.

Casadó, en un encuentro liguero / SPORT

Las alternativas

El alemán seguirá teniendo alternativas en el mediocampo, pero seguramente será Marc Casadó el más afectado. El crecimiento de Gavi como mediocentro lo había relegado a un segundo plano, pero ya en las últimas semanas ha cogido mucho protagonismo.

La gran incógnita será Marc Bernal, que ya tiene el alta competitiva pero Flick va con muchísima calma tras sufrir una lesión parecida a la de Gavi. En principio, debería ir de menos a más pero sin un papel protagonista esta temporada.

Para la posición de interior, Pedri seguirá siendo un fijo, pero Flick se queda sin su primer recambio con la baja de Gavi. Futbolistas como De Jong o Casadó son también opciones para esta posición, así como Dro, opción para el interior y la mediapunta. Muchas opciones pero ninguna parecida a Gavi: el de Los Palacios era considerado "el corazón" del equipo.