Otro mazazo en el Barça Atlètic: lesión de rodilla de Juan Hernández

Habían regresado de lesión estas últimas semanas Toni Fernández, Òscar Gistau, Alexis Olmedo o Víctor Barberá y están en camino de hacerlo Dani Rodríguez e Ibrahim Diarra. Pero Juliano Haus Belletti pierde a una pieza indispensable en el filial azulgrana: Juan Hernández.

Según ha sabido SPORT, el centrocampista turolense está lesionado y probablemente se pierda lo que queda de temporada. Recién renovado hace un par de meses, el futbolista formado en La Masia ha sido una de las piezas clave del Barça Atlètic este curso. Ha sido de rodilla y todavía hay que confirmar el alcance tras las pruebas, pero no tiene buena pinta.

En el radar de Flick

A Juan, además, lo hemos visto entrenando con la primera plantilla azulgrana en varias ocasiones e hizo la pretemporada pasada a las órdenes de Flick. Es un futbolista señalado en el club catalán como uno de los que tiene un gran futuro por delante, de ahí la prolongación de contrato al alza que firmó hasta 2028.

Flick y Juan Hernández / Dani Barbeito

Veremos el alcance de este contratiempo para el jugador aragonés, un dinamizador y un perfil 100% La Masia, con capacidad asociativa, eléctrico y con números de volver a realizar la preparación este verano con Flick en el primer plantel. No hay que olvidar que esta campaña todavía es juvenil de tercer año.