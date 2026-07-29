Mazazo a la alternativa del Barça: Kroupi, entre 3 y 4 meses fuera por lesión

El mercado de delanteros vuelve a sacudirse con una noticia que afecta de lleno a uno de los nombres que el FC Barcelona mantiene en su radar para ser el '9' de referencia del equipo tras la marcha de Robert Lewandowski a la MLS.

Según ha informado The Athletic, Eli Junior Kroupi ha pasado por el quirófano este miércoles para solucionar una fractura en el quinto metatarsiano sufrida durante la concentración de pretemporada del Bournemouth en Austria. El delantero francés, con la misma lesión que sufrió Fermín López antes del final de temporada con el Barça a las puertas del Mundial, estará de baja entre tres y cuatro meses y no reaparecerá, en principio, hasta finales de octubre o noviembre, siempre dependiendo de cómo responda al tratamiento.

Se trata de un contratiempo importante para el conjunto inglés y también para un futbolista que venía de firmar una temporada espectacular en la Premier League y cuyo nombre estaba en el escaparate de los grandes de Europa, entre ellos el Barça. De hecho, su lesión es un mazazo que, salvo giro inesperado, deja casi enterradas sus opciones de vestir de blaugrana la próxima temporada pese a que el jugador estaba completamente abierto a una salida de la Premier League para llegar a la Ciudad Condal.

Contratiempo

El Barça siempre ha considerando al internacional francés sub-21 como una de las principales alternativas para reforzar la delantera si finalmente no prospera el fichaje de Julián Álvarez. De hecho, L'Équipe desveló que el Barça había presentado hasta dos ofertas por el atacante, ambas rechazadas por un Bournemouth que siempre ha mantenido una postura firme pese a los intentos de Barça y Arsenal de hacerse con el atacante: no quiere negociar la salida de uno de sus futbolistas con mayor proyección, por lo menos esta temporada.

La dirección deportiva blaugrana valoraba especialmente la juventud de Kroupi, su margen de crecimiento y su capacidad para jugar como referencia ofensiva, un perfil que encaja con la planificación de Hansi Flick. No obstante, su lesión altera los planes de la dirección deportiva culé para hacer del francés, siempre que Julián Álvarez no acabe aterrizando en Barcelona, la lanza del ataque de este curso que está a punto de arrancar.

En su primer curso completo en Inglaterra, Kroupi marcó 13 goles, cinco de ellos en las últimas ocho jornadas, convirtiéndose en el máximo realizador del equipo que dirigía Andoni Iraola y contribuyendo de forma decisiva a la clasificación para la Europa League, una competición que a día de hoy todo apunta a que, tras esta inoportuna lesión, seguirá disputando con el conjunto bournemuciano.