Máxima urgencia del Barça para renovar a Ferran Torres

La renovación de Ferran Torres se ha convertido en una prioridad absoluta para el FC Barcelona. La marcha de Robert Lewandowski hace aún más imprescindible al delantero valenciano, cuyo contrato vence en junio del 2027.

El Barça debe actuar con celeridad puesto que Ferran Torres puede escuchar ofertas a partir del próximo mes de diciembre. El club blaugrana estaba a la espera de la decisión de Lewandowski para mover ficha de forma firme y se espera que en los próximos días se produzca un acercamiento entre las partes.

El Barça espera que Ferran Torres siga celebrando muchos más goles con su camiseta / Dani Barbeito

El club blaugrana necesita dos delanteros centro para afrontar las próximas temporadas. Ferran Torres sería uno de ellos, por petición expresa de Flick, mientras que el segundo está en el aire con Joao Pedro (Chelsea) y Julián Álvarez (Atlético) como candidatos.

'Lewa' o Ferran Torres

El FC Barcelona estaba a la espera de la decisión de Lewandowski para actuar. El presidente electo, Joan Laporta, se había comprometido en la campaña en ofrecer un año más al polaco, quien ha preferido cambiar de aires en busca de mayor protagonismo y poner el broche a su carrera probablemente en el Al-Hilal de Arabia Saudí.

Ferran Torres, en el último partido en Mendizorroza / AFP7 vía Europa Press

El Barça no se podía permitir a tener a tres arietes y, consumada la salida de 'Lewa', la opción de Ferran Torres pasa a primer plano. Hansi Flick está encantado con la reconversión del valenciano en su nueva posición desde la que ha marcado 21 goles en la presente temporada.

El 'Tiburón, de 26 años, está alcanzando una madurez como futbolista que el FC Barcelona no quiere desaprovechar. El jugador ha encontrado su sitio en el Barça, donde además se ha convertido en una pieza clave en el vestuario generando buen ambiente como nexo entre los más veteranos y más jóvenes.

Actitud ejemplar

Ferran Torres no ha tenido nunca ni una mala cara ni una mala palabra cuando le ha tocado ser suplente de Lewandowski, siendo consciente de sus posibilidades y de que cuando saldría lo daría todo para el equipo. Su esfuerzo siempre ha sido innegociable.

Ferran Torres, en la rúa de celebración de la Liga / AFP7 vía Europa Press

Ahora le tocará dar una respuesta al FC Barcelona. En la celebración del título de Liga manifestó su intención de ganar muchos más títulos como azulgrana y ello pasa, obviamente, por su renovación.

Mientras siga Hansi Flick en el banquillo, Ferran Torres sabe que será un jugador importante, como él siempre ha peleado y ha conseguido con éxito desde que llegó al conjunto blaugrana.