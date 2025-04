Máxima tensión en el vestuario del Barça

Fue un partido tenso. Muy tenso. El Barça no podía fallar para mantener la ventaja ante el Madrid y las cosas no salieron bien, por lo que se palparon más nervios de lo normal. Y la tensión se acumuló hasta tal punto que hasta tres futbolistas estallaron contra el entrenador, algo que no se había visto esta temporada. Ferrán Torres, Ansu Fati o Héctor Fort mostraron públicamente su desacuerdo por no jugar o ser sustituido convirtiendo la gestión de vestuario en algo cada vez más complicado en la recta decisiva del curso.

Los futbolistas del Barça están enchufados. Todos quieren jugar, pero Flick tiene clarísimo su once tipo y las rotaciones dejando de lado a un grupo de cinco o seis futbolistas que prácticamente no juegan nada. Dos de ellos tuvieron encontronazos al acabar el partido. Ansu Fati pateó una nevera del banquillo y lanzó el peto al suelo ante el cuerpo técnico, molesto por haber calentado toda la segunda parte y no tener oportunidades.

La relación entre Ansu y Flick es muy tensa. Y lo es porque el entorno del futbolista considera que el entrenador no se ha portado bien con él. Se sienten engañados desde el inicio de temporada y tampoco entienden porque ha expuesto públicamente al canterano dejando entrever que no entrenaba correctamente. El cabreo es monumental porque Ansu se siente bien físicamente y cree que el entrenador no le va a dar oportunidades.

La tensión va a estallar seguro a finales de temporada con una negociación de salida en la que podría haber problemas. A buenas, todo tiene solución, pero Ansu podría priorizar una rescisión sin perdonar un euro al Barça y el club, en ese sentido, no está por la labor. Su agente, Jorge Mendes, deberá hilar muy fino y actuar con diplomacia para evitar el choque total.

Sorprendió también el cabreo de Héctor Fort, futbolista que prácticamente no ha jugado este curso. Flick, que estaba eufórico al final del partido, celebró la victoria saludando a todos los futbolistas que encontraba por el camino. Y el canterano le negó el abrazo. No solo eso sino que no quiso cuentas con él a lo que el entrenador respondió hablándole al oído.

Dio la impresión que Flick o el cuerpo técnico le podrían haber asegurado a Fort que iba a tener minutos en este choque, pero la complejidad inesperada del resultado habría supuesto un cambio de planes. Fuera lo que fuera es evidente que Flick no cuenta con él y es por ello que el Barça está buscando un lateral diestro en el mercado que se complemente con un Koundé que lo juega todo.

Y el último caso fue Ferrán Torres. Cabreo monumental del delantero cuando fue sustituido en la segunda mitad. Y eso que había marcado y era el atacante más activo hasta ese momento. Ferrán no entendía nada y no saludó a Flick, chutó un bidón de agua que estaba en el suelo y se sacó de encima al segundo entrenador, Marcus Sorg, cuando le fue a calmar.

En el caso de la delantera parece que prima siempre la jerarquía de vestuario y el tridente titular tiene mucho peso. Y cuando juega el delantero, su cambio siempre parece cantado aunque no lo merezca. El cabreo, en este caso, pasó rápido tras la remontada y Ferrán podría ser ahora determinante en el final de curso si se confirma la baja de Lewandowski, que podría estar fuera unas tres semanas.

A Flick se le acumulan los problemas dentro del vestuario a poco más de un mes en el que puede conseguir el triplete. La tensión seguro que va a ir a más porque ahora florecen los problemas, pero el entrenador no se va a mover ni un ápice de sus ideas y tiene claro quien es y quien no es titular a estas alturas de curso.