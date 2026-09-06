Máxima tensión en Valencia: preocupación en el Barça

Las horas previas al partido entre el Valencia y el Barça serán muy calientes para la afición valencianistas. El presidente che aterrizó este domingo en la ciudad en un avión privado, horas antes del encuentro en Mestalla. Según informó AS, su presencia en el palco no ha sido confirmada oficialmente por el club, aunque se espera que el máximo dirigente valencianista acuda al estadio.

La llegada de Lim se produce en un momento especialmente delicado para el Valencia. El conjunto de Carlos Corberán solo ha sumado un punto de los nueve posibles en las tres primeras jornadas de LaLiga y el mercado de fichajes ha incrementado el malestar de una afición que ha preparado diferentes acciones de protesta contra la propiedad y la directiva. El ambiente en los alrededores de Mestalla se presenta, por tanto, especialmente caliente antes del partido.

Además, este mismo año, en la última jornada del campeonato liguero de la pasada temporada y precisamente en la previa del partido ante el Barça, hubo incidentes en los aledaños de Mestalla con aficionados locales que encendieron bengalas y lanzaron objetos a la policía, con gritos de "A por ellos" tras la entrada del autocar blaugrana.

Preocupación en el Barça

Una situación que hará que en el Barça también sigan con atención las horas previas, aunque también por otros motivos. Desde el club blaugrana están preocupados en el que será el primer desplazamiento de su afición después de los incidentes registrados en los alrededores del Martínez Valero en la previa del debut liguero en Elche.

La entidad catalana mantiene presente aquel episodio, con un dispositivo de seguridad organizado por el mismo cuerpo policial, en el que se produjeron enfrentamientos entre aficionados blaugrana y agentes de la Policía Nacional en la previa del encuentro. El Barça llegó a denunciar públicamente lo que consideró un uso "desproporcionado" de la fuerza contra uno de sus seguidores y reclamó explicaciones por la actuación policial.

En lo deportivo, el Barça llega a Valencia con la posibilidad de situarse como líder en solitario. Los de Hansi Flick han ganado sus tres primeros encuentros y suman nueve puntos, mientras que el Real Madrid perdió el viernes ante el Betis por 1-0 en Sevilla. Una victoria en Mestalla permitiría al conjunto blaugrana aprovechar el tropiezo de su gran rival y quedarse solo en lo más alto de la clasificación.