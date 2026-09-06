Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Betis - Real MadridClasificación LaLigaReacciones Betis - Real MadridMourinho1x1 Real MadridPróximo partido Real MadridAlcaraz - WuPróximo partido AlcarazOctavos US OpenPSG - MónacoHorario Valencia CF - FC BarcelonaRenovaciones PSGLesión EvbuomwanDecoTopuriaEspaña - Alemania Mundial BaloncestoVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a EspañaEtapa 14 Vuelta a EspañaFran GarcíaRivales Barça Champions FemeninaSuperordenador Barça OptaOrden de juego US Open hoyBOE ciclistasMaldiniXavi HernándezJorge ReyLuna SerratJosé LarrañagaAnthony GordonPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Máxima tensión en Valencia: preocupación en el Barça

Se espera que las horas previas al duelo en Mestalla estén marcadas por las protestas de la afición valencianista

¡Cargas en Mestalla durante la previa del encuentro entre el Valencia y el Barça!

¡Cargas en Mestalla durante la previa del encuentro entre el Valencia y el Barça!

¡Cargas en Mestalla durante la previa entre el Valencia y el Barça! / Carlos Monfort

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor González

Víctor González

Las horas previas al partido entre el Valencia y el Barça serán muy calientes para la afición valencianistas. El presidente che aterrizó este domingo en la ciudad en un avión privado, horas antes del encuentro en Mestalla. Según informó AS, su presencia en el palco no ha sido confirmada oficialmente por el club, aunque se espera que el máximo dirigente valencianista acuda al estadio.

La llegada de Lim se produce en un momento especialmente delicado para el Valencia. El conjunto de Carlos Corberán solo ha sumado un punto de los nueve posibles en las tres primeras jornadas de LaLiga y el mercado de fichajes ha incrementado el malestar de una afición que ha preparado diferentes acciones de protesta contra la propiedad y la directiva. El ambiente en los alrededores de Mestalla se presenta, por tanto, especialmente caliente antes del partido.

Además, este mismo año, en la última jornada del campeonato liguero de la pasada temporada y precisamente en la previa del partido ante el Barça, hubo incidentes en los aledaños de Mestalla con aficionados locales que encendieron bengalas y lanzaron objetos a la policía, con gritos de "A por ellos" tras la entrada del autocar blaugrana.

Preocupación en el Barça

Una situación que hará que en el Barça también sigan con atención las horas previas, aunque también por otros motivos. Desde el club blaugrana están preocupados en el que será el primer desplazamiento de su afición después de los incidentes registrados en los alrededores del Martínez Valero en la previa del debut liguero en Elche.

La entidad catalana mantiene presente aquel episodio, con un dispositivo de seguridad organizado por el mismo cuerpo policial, en el que se produjeron enfrentamientos entre aficionados blaugrana y agentes de la Policía Nacional en la previa del encuentro. El Barça llegó a denunciar públicamente lo que consideró un uso "desproporcionado" de la fuerza contra uno de sus seguidores y reclamó explicaciones por la actuación policial.

Noticias relacionadas y más

En lo deportivo, el Barça llega a Valencia con la posibilidad de situarse como líder en solitario. Los de Hansi Flick han ganado sus tres primeros encuentros y suman nueve puntos, mientras que el Real Madrid perdió el viernes ante el Betis por 1-0 en Sevilla. Una victoria en Mestalla permitiría al conjunto blaugrana aprovechar el tropiezo de su gran rival y quedarse solo en lo más alto de la clasificación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL