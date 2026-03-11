Máxima tensión entre Manolo Lama y Dani Senabre por el estilo de juego del Barça: "¡Estás diciendo una mentira!"

El FC Barcelona salvó los muebles en el St James' Park después de disputar un partido bastante flojo ante el Newcastle. La cara positiva de la moneda fue el gol 'in extremis' de Lamine Yamal desde los once metros, gracias al penalti que forzó Dani Olmo en el tiempo añadido. Un empate que sabe a victoria, pero la eliminatoria se decidirá el miércoles a las 18:45 horas en el Spotify Camp Nou.

El partido está en boca de todos, y desde 'El Partidazo de COPE', programa presentado por Juanma Castaño, analizaron el empate del equipo de Hansi Flick, quien estuvo en el centro de la controversia debido al estilo de juego que propuso en Inglaterra.

Durante la retransmisión se vivió un momento tenso entre Manolo Lama y Dani Senabre. Todo empezó cuando Lama expuso: "Nos hemos acostumbrado a que los equipos deben jugar bien los 100 partidos, que los 100 deben jugar como tú quieras y no como quieran los rivales."

Al instante, Dani Senabre saltó: "Como quiera Hansi Flick". No obstante, Lama no estuvo de acuerdo y comentó que "el Barça, la semana pasada, le pasó por encima al Atlético de Madrid, lo machacó". Senabre señaló que el conjunto blaugrana tuvo que "disfrazarse" del equipo del año pasado para intentar lograr la remontada, pero afirmó que fue algo puntual, ya que este año no está rindiendo como se esperaba.

Lama no se mordió la lengua y estalló en directo: "¿Crees que Flick les ha dicho 'no chutéis a portería, no fabriquéis fútbol, perder todas, no ganar duelos'? Cuando escucho estas cosas, me hace gracia".La respuesta del colaborador de 'El Partidazo de COPE' fue clara: "Es evidente que si planteas un partido así te generen ocasiones". Algo que no entendió Lama, ya que el rival también juega: "El Newcastle ha puesto al Barça entre las cuerdas".

"Vosotros jugáis al fútbol como en la PlayStation, os sentáis y vuestro equipo juega bien y el otro mal", señaló Lama, refiriéndose a la forma en que, según Senabre, muchos piensan que deben ser los partidos.

Cubarsí y Raphinha saludan a la afición del Barça / Valentí Enrich / SPO

Una frase que no pasó inadvertida para él, quien no dudó en replicar: "El año pasado el Barça jugó en la PlayStation o jugó en mi televisión, cuando el Barça jugó muy bien. No me hagas caso a mí que soy gilipollas, haz caso a que toda Europa dijo 'qué bien juega el Barça'. Según tú, jugó como el culo porque es un equipo que en Europa no hace nada...".

En ese momento, Lama explotó: "Oye, monstruo, que si tú eres gilipollas no es mi culpa, que yo no he dicho que el Barça jugase mal, él está poniendo en mi boca una mentira, eso se lo ha inventado Senabre. Yo he dicho que jugó muy bien, pero se fue a la calle en Europa porque defendía muy mal. Eso es lo que he dicho. No lo pongas en mi boca".

Después de varios segundos de mucha tensión en el estudio de la COPE. Juanma Castaño frenó en seco a los dos colaboradores: "Ahora un poco de tranquilidad, que quiero que os llevéis bien".