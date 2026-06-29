Máxima tensión por Cancelo: ¡El Al Hilal le cita para la pretemporada!

Nueva vuelta de tuerca sobre el futuro de Joao Cancelo. El Barça mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el Al Hilal para conseguir su fichaje, pero todo indica que el club saudí hará todo lo posible para impedir la operación a pesar de que la voluntad del futbolista es clara: solo desea jugar en el Barça. El Al Hilal habría citado ya a Cancelo para que se incorpore a la pretemporada del equipo dependiendo de cuando acabe su participación en el Mundial. Según el diario ' Arriyadiyah', los ejecutivos del Al Hilal entienden que el futbolista portugués aún tiene un año de contrato en vigor por lo que todo se definirá una vez acabada la pretemporada y según la decisión que tomen sus responsables deportivos.

Joao Cancelo ya ha pedido salir a través de su agente, Jorge Mendes. Hace unas semanas aseguró que se sintió engañado en el Al Hilal porque no le inscribieron como uno de los extranjeros del equipo, por lo que no podía jugar en la Liga Saudí y eso hizo que se buscase equipo en el mercado de enero con el objetivo de ganar protagonismo y llegar a tope para el Mundial. Cancelo eligió su cesión al equipo blaugrana y la jugada le salió bien porque acabó como titularísimo en el once de Flick y su carrera dio un salto hacia arriba.

Barça y Cancelo han llegado a un acuerdo para las dos próximas temporadas y el futbolista está dispuesto a renunciar al año de contrato que tiene en Saudí perdonando cantidades muy importantes. A cambio, pensaba que el Al Hilal le daría facilidades para salir este mismo verano, algo que por ahora no ha sucedido. El Al Hilal sigue empecinado en recuperar buena parte de su inversión por Cancelo, jugador por el que pagaron algo más de 20 millones de euros al Manchester City.

Todo se ha ido retrasando también por la incertidumbre que había en el proyecto deportivo del Al Hilal. Todo indica ahora que Inzaghi seguirá en el banquillo y el técnico no contaba con Joao Cancelo, aunque habrá que ver lo que piensa ahora. La clave estaría en que el club saudí está cerca de firmar a un nuevo director deportivo, que es la persona que debería definir el futuro de los extranjeros y realizar las gestiones de los fichajes. El deseo del Al Hilal es incorporar al director deportivo de Liverpool, Richard Hugues, pero todavía no se ha cerrado su contratación.

En el Barça van a esperar a Cancelo hasta el final, convencidos de que la operación es posible. Se han puesto en manos de Jorge Mendes y el futbolista va a apretar lo indecible para salir. Es la primerísima opción para reforzar la posición de lateral aunque tampoco pagarán locuras por él.