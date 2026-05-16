Máxima tensión con Bastoni

La operación Alessandro Bastoni peligra. El Barça ha decidido congelar, que no descartar, su fichaje priorizando la contratación de un delantero y en Italia comienza a haber nervios. Tanto el Inter como el futbolista esperaban un paso al frente del club blaugrana esta semana en forma de oferta oficial, algo que no se ha dado aún y tanto Bastoni como el Inter tienen prisa para esclarecer el futuro del central ya que es una decisión que marcará absolutamente la planificación deportiva de los italianos.

El Barça le ha confirmado a Bastoni su interés y tiene claro el acuerdo que llegará con el futbolista para las próximas cinco temporadas, pero falta un entente entre clubs. El Inter, incluso públicamente, ha retado al Barça a hablar ya de forma oficial, pero en el club blaugrana deben encajar todas las piezas antes de iniciar la ofensiva final. Piden calma al entorno del futbolista, que siempre ha mostrado una total disposición para llevar a cabo el traspaso.

La planificación del Barça es clara y pasa, primero, por fichar a un delantero una vez se confirme la salida de Lewandowski. La dirección deportiva ha puesto la directa por el brasileño Joao Pedro, del Chelsea, ante las dificultades que hay con Julián Álvarez y esperan un desenlace rápido de las negociaciones. Solo después de atar a Joao Pedro o a otra alternativa ofensiva, el club tendrá claro del dinero que podrá invertir por un central. Y eso es clave para jugar sus bazas por Bastoni, el candidato número uno de Deco.

El Inter ha ido lanzando mensajes sobre un precio final de la operación de unos 60 millones de euros, pero ese escenario es improbable para el Barça. La idea del club blaugrana es incluir a algún futbolista para abaratar el precio final, pero por ahora no han soltado prenda ante la inquietud de los italianos. Y el tiempo puede jugar a su favor.

En el Barça también están pendientes de otras opciones como la del Cuti Romero, un futbolista que podría tener un precio de salida bajo en el caso de que el Tottenham descienda. Y eso se sabrá en una semana. A partir de aquí tomarán la decisión clave sobre la posición de central, que debería ir acompañada también de algunas salidas estratégicas en el club blaugrana.

Bastoni, por ahora, no se ha manifestado públicamente a la espera de que el Barça lance la oferta. Y es probable que, entonces, sí pueda participar en la operación ayudando a un acuerdo entre clubs. El Inter basa parte de su planificación en esta venta, que le permitiría ir al mercado con más dinero bajo el brazo. Por ahora, la cosa está tensa a la espera de la decisión final del Barça.