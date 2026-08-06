Máxima presión para Raphinha

El Raphinha de hace dos temporadas (34 goles y 26 asistencias) no tiene parangón ni competencia. Pero el Raphinha de la pasada campaña, marcada por problemas físicos y un rendimiento no tan elevado (21 goles y 8 asistencias) sí puede ver comprometida su titularidad. Y es que el Barça se ha reforzado a conciencia este verano. Se fue Marcus Rashford, que no fue finalmente una competencia real para Raphinha pese a los buenos dobles dígitos del extremo inglés (14 goles y 14 asistencias) y han llegado futbolistas de presión, velocidad y capacidad goleadora. 'Clones' de Raphinha, sobre todo Anthony Gordon, que obligarán al brasileño a dar su mejor versión si no quiere ver comprometida su titularidad en el Barça.

Despedida amarga de Raphinha / SPORT

Hansi Flick, muy atento

Raphinha cuenta con el beneplácito de un Hansi Flick que siempre ha creído mucho en el brasileño, incluso en momentos más bajos. Pero el hecho de haber llegado competencia tan fuerte en su posición ya es un factor sintomático. El bíceps femoral derecho le llevó al de Porto Alegre por el camino de la amargura por las repetidas recaídas. Y lo más preocupante es que en el Mundial con Brasil volvió a sufrir problemas. En el FC Barcelona, la intención es recuperar a Raphinha en el aspecto físico para que pueda jugar como sabe. Pero también se han querido curar en salud.

Gordon, Bisiwu... y Adeyemi

Y ya no solo con Anthony Gordon, que presenta unas características muy similares a las del brasileño y que es una clara competencia en el extremo izquierdo. Por el nivel del inglés y por la inversión realizada, pues 70+10 millones de euros no se pagan todos los días y menos en un club como el azulgrana que debe velar tanto por su economía. Gordon puede alternar otras posiciones, como la de delantero centro, pero si Flick quiere tanto fichar a un '9' es porque considera más al ex del Newcastle en el extremo izquierdo. Donde juega habitualmente Raphinha.

Y por donde se mueve también Jesse Bisiwu. Es cierto que la del belga es una apuesta a largo plazo, pues solo tiene 18 años, pero la idea es que sea plenamente futbolista del primer equipo del FC Barcelona pese a lucir dorsal del filial y si 'la rompe' será otra alternativa para Raphinha y Anthony Gordon.

Joan Laporta con Jesse Bisiwu / FCB

Incluso Karim Adeyemi puede moverse en su perfil natural, aunque la preferencia del futbolista alemán es la de jugar a pierna cambiada por la derecha. De los 146 partidos que disputó con el Borussia Dortmund, en 43 de ellos partió por el extremo izquierdo, una cifra nada desdeñable.

Lo que sí apunta a que ya se verá en menos ocasiones en este Barça es que Flick reubique a un centrocampista en el perfil zurdo, como en ocasiones ha ocurrido sobre todo con Fermín López, y, menos, con Gavi o con Dani Olmo. La cantidad de alternativas que tiene el técnico alemán en esta posición le permiten disponer de extremos puros. En principio, y si está bien, con Raphinha, pero no cabe duda de que el brasileño tendrá máxima presión esta temporada.