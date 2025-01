Máxima presión para Ansu Fati

Menos de 20 días. Este es el tiempo que le queda a Ansu Fati para cambiar de opinión y aceptar una salida que le permita empezar a jugar con regularidad hasta final de temporada. Hasta la fecha, el atacante se resiste a abandonar el Barça en este mercado de invierno. Sin embargo, las señales de club, cuerpo técnico e incluso buena parte de su entorno suponen una presión cada vez mayor para que el '10' recalcule en su idea de seguir a las órdenes de un Flick que no cuenta con él.

Ansu afrontaba la presente campaña con la ilusión de recuperar al menos una parte de la cuota de protagonismo que tuvo como azulgrana no hace tanto. Flick le elogió varias veces en pretemporada y le transmitió confianza para que el '10' intentara ganarse un sitio. Quizá no como titular, pero sí como revulsivo. Medio año después, las varias lesiones que ha sufrido Fati y el rendimiento mejorable que ha dejado en las oportunidades que le ha dado el técnico confirman que el desenlace no ha sido el esperado. Las palabras de Hansi en la previa del partido copero contra el Betis sonaron más bien a una sentencia. "Debo ser honesto con los jugadores y he hablado con Ansu sobre situación", dijo el alemán.

Hasta la fecha, Ansu ha disputado solo 186 minutos repartidos en ocho partidos diferentes. A finales de octubre, al extremo le llegó su gran oportunidad contra el Sevilla, choque en el que no solo no pudo brillar sino que, además, evidenció una falta flagrante de la 'chispa' que poseía cuando irrumpió en el primer equipo culé. Jugadores de la segunda unidad como Fermín o incluso Pau Víctor no tardaron en pasarle por delante en la rotación, por lo que de un tiempo a esta parte Fati ha quedado como última opción en ataque.

La Supercopa, golpe anímico

El ejemplo más gráfico se encuentra en el reciente envite de Supercopa contra el Athletic. Pese a que Olmo y Pau Víctor no estaban disponibles, Flick dejó igualmente a Ansu en la grada. En cambio, sí contó con Toni Fernández, del filial. Fuentes cercanas al '10' admiten que esa noche dejó especialmente tocado a Fati, que aspiraba con ilusión a iniciar una 'escalada' de participación tras disponer de media hora en el primer encuentro del 2025, en campo del Barbastro.

Buena parte del entorno de Ansu cree que al jugador le urge empezar a jugar con regularidad. Aunque sea en un equipo un poco más modesto. Por ese motivo, confían en que el atacante cambie de opinión en lo que queda de enero y entienda que el primer paso para volver a volar alto es participar cada semana. De lo contrario, le será imposible recuperar el ritmo. También es cierto que en el núcleo familiar más íntimo de Ansu hay alguna figura que apoya y respeta que el '10' quiera continuar en Barcelona.

Dos semanas para recapacitar

La realidad es que la mayoría de las partes implicadas consideran que lo mejor es que Ansu salga cedido en este mercado de invierno. El Barça espera que el delantero recapacite, aunque en todo caso es el jugador el que tiene la última palabra. La presión sobre Fati es cada vez mayor, aunque, de momento, él sigue manteniendo que prefiere continuar a las órdenes de Flick... pese a saber que no jugará. Su entorno profesional le transmite que ya se dio media campaña para intentar darle la vuelta a la situación y que ahora toca buscar una solución para garantizarse minutos.