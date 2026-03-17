Máxima preocupación con la afición del Newcastle

Se activan las alarmas en el FC Barcelona. La afición del Newcastle planea aterrizar en masa en la capital catalana para el encuentro de este miércoles (18:45 horas), correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El 1-1 de ida lo dejó todo abierto y el Spotify Camp Nou dictará sentencia sobre cuál de los dos equipos supera la eliminatoria y obtiene un billete hacia los cuartos de final de la máxima competición europea de clubes.

A pesar de que los aficionados del Newcastle no podrán superar los 3.000 asientos ocupados en la zona de visitantes en el Estadi, el club inglés calcula que unos 10.000 aficionados pondrán rumbo a Barcelona; unas cifras que ya están en conocimiento del club blaugrana. Por lo tanto, esto significa que un mínimo de 7.000 fans de las 'urracas' estarán por los alrededores del Spotify Camp Nou, además de los que haya decidido desplazarse sin el pack de viaje que facilita el Newcastle.

Como en todos los partidos clasificados de alto riesgo, el FC Barcelona adoptará las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad del público asistente al partido, a través del ‘Protocolo de Seguridad y Control de la Afición Rival’. Por ello, implementará medidas de control en la venta de entradas, especialmente en lo que se refiere a la venta de localidades a aficionados y aficionadas del Newcastle fuera del espacio destinado a su afición.

Entradas nominales

El FC Barcelona hace un llamamiento a la afición del Newcastle que no disponga de entrada, para que evite desplazarse al Spotify Camp Nou, ya que no habrá puntos de venta de entradas. Únicamente podrá acceder al Estadi quien disponga de una entrada gestionada por su club en la zona reservada para la afición visitante.

Además, el Barça también recordó las transferencias de entradas quedarán bloqueadas. En cuanto a la venta de entradas, todos los compradores deberán haber introducido la nominalidad de las entradas, como máximo, 48 horas antes del inicio del partido. En caso contrario, la entrada no se enviará y no se podrá acceder al Spotify Camp Nou.