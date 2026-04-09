Máxima precaución con Pedri

Hansi Flick tiene como ley no exponer la salud de sus jugadores a la mínima molestias que siente. Este fue el caso de Pedri González. El jugador tinerfeño estaba un poco cargado y el míster prefirió sustituirlo en el descanso por Gavi, pese a que la sobrecarga era leve.

Pedri quería estar en el campo, como demostró con su empeño en el primer tiempo, y probablemente podría haber continuado en la segunda parte, pero Flick pensó que ahora es el momento de correr cero riesgos con su jugador fundamental en el centro del campo.

El Barça quiere actuar con máxima precaución con el futbolista. Este sábado vuelve la Liga con el compromiso ante el Espanyol en el que está por ver si saldrá de inicio o será reservado pensando en el duelo inminente del martes ante el Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de la Champions League.

El escenario ideal sería que Pedri pudiera descansar, aunque parece difícil mientras Frenkie de Jong aún no esté al cien por cien y Bernal tampoco esté preparado para este partido por su esguince de tobillo.

No necesitó pruebas

El Barça no va sobrado de efectivos en el centro del campo, con un Gavi al que se le quiere dar entrada de forma paulatina en el equipo. Pedri ni tan siquiera tuvo que pasar pruebas médicas por sus molestias durante la jornada de este jueves. Realizó trabajo de recuperación con el foco puesto en el partido ante el Espanyol.

El equipo blaugrana tiene siete puntos de ventaja en la Liga, pero no puede relajarse. En este sentido, el resultado del Real Madrid este viernes frente al Girona en el Bernabéu también puede afectar en la decisión que se tome con Pedri de cara al derbi.

Lo que está fuera de duda es que Pedri quiere estar con sus compañeros en estos momentos delicados después del pinchazo frente al Atlético de Madrid. Es un capitán en el terreno de juego, un líder de la caseta y empujará con todas sus fuerzas para lograr los objetivos.

La Liga está encaminada, pero queda el gran reto de levantar dos goles de diferencia frente al Atlético de Madrid para estar en las semifinales de la Champions LEague.