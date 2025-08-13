Máxima precaución con Olmo

Dani Olmo afronta su segunda temporada como jugador del primer equipo del FC Barcelona. El 9 de agosto se cumplió un año de la llegada del egarense a la disciplina azulgrana, después de que la entidad catalana abonase 47 millones de euros más variables al RB Leipzig. El mediapunta se incorporaba después de ser clave en la consecución de la Eurocopa para España, así que las expectativas eran muy prometedoras. Ahora bien, pese a los triunfos colectivos y su buena adaptación al equipo, ha sido un año turbulento para el de Terrassa.

No hay ninguna duda de que a su mejor nivel, Dani Olmo es uno de los mejores jugadores de la plantilla del Barça y así lo demostró en el pasado curso a las órdenes de Hani Flick. Las virtudes del vallesano son incuestionables: su talento, su rapidez física y mental, su gran visión de juego, su habilidad para inmiscuirse en defensas cerradas y su facilidad para encontrar portería le hacen un jugador imprescindible para el entrenador alemán. Más aún en las grandes citas.

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo celebra después de marcar un gol. / EFE

Sin embargo, mayor inconveniente con Olmo continúa siendo el mismo: su propensión a lesionarse. Cuando el Barça apostó por él ya sabía de este 'handicap', pero los malos presagios se cumplieron. En el curso anterior, el internacional español estuvo de baja en tres ocasiones, perdiéndose un total de 15 partidos, alguno de ellos de gran relevancia como la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Ninguna lesión fue grave; solo pequeños contratiempos o sobrecargas musculares. No obstante, estas molestias le impidieron tener una continuidad prolongada en el once y obligaron a Flick a tomar precauciones. Aun así, cerró la temporada con unas cifras nada desdeñables, con 12 goles y 7 asistencias.

Dani Olmo se marcha lesionado en el partido ante Osasuna. / Javi Ferrándiz / SPORT

Vuelta a la casilla de salida

Desgraciadamente, en esta pretemporada, Dani Olmo ha vuelto a sufrir molestias musculares. Una sobrecarga provocó su ausencia en las últimas sesiones de entrenamiento de la semana pasada y en el Gamper ante el Como 1907. No obstante, de nuevo, se ha tratado de un susto, pues este martes ya se ejercitó con el grupo y estará disponible para el estreno liguero del próximo sábado en Son Moix.

Esta sobrecarga supone un aviso para Flick y es por ello que la precaución en el club es máxima y no se tomarán riesgos para forzar al egarense. El reto del cuerpo técnico azulgrana es encontrar una rutina de trabajo que se adapte a las necesidades del cuerpo del jugador egarense para que sea apto para jugar de forma continuada sin lesionarse. El precedente más claro en este sentido es su compañero Pedri, que pudo jugar toda la temporada sufrir ninguna lesión.

Las alternativas de Flick

A nivel deportivo, en el seno de la entidad azulgrana no existe una preocupación desmesurada por la situación de Dani Olmo. La secretaría técnica y Hansi Flick confían en el desarrollo de Fermín, que será el principal competidor del egarense en la posición del '10'. El de El Campillo ha empezado la pretemporada de forma espectacular y aspira a ganarse el puesto de titular.

Doblete de Fermín en el Gamper con dos auténticos golazos / FC BARCELONA

Por otro lado, el entrenador alemán tiene otras opciones en esa demarcación para solventar posibles percances. Aunque no es su posición ideal, Gavi puede jugar en la media punta, del mismo modo que Raphinha, lo que comportaría que Rashford jugase en banda. Además, la irrupción de Pedro Fernández 'Dro' podría ser otra alternativa. Así pues, lo que está claro es que los culers pueden estar tranquilos, ya que el Barça tiene muy bien cubierta la posición.