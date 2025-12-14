Máxima precaución con Lewandowski

Robert Lewandowski volvió a ser protagonista… sin jugar. El delantero polaco no disputó ni un solo minuto en la victoria del FC Barcelona ante Osasuna (2-0), pese a estar sentado en el banquillo junto al resto de suplentes disponibles.

Una ausencia que tiene explicación según informó Catalunya Ràdio. La periodista Mireia Ruiz apuntó tras el partido ante los rojillos que Lewandowski arrastraba molestias en el isquiotibial, un problema muscular que llevó a Hansi Flick a no asumir riesgos innecesarios.

“El polaco no tuvo minutos ante Osasuna por unos problemas en el isquiotibial. En caso de urgencia hubiera podido jugar 15 minutos, pero con el primer gol del Barça lo han descartado”, explicaron desde la emisora. Con el marcador a favor desde el minuto 70' gracias al tanto de Raphinha, el técnico optó por la prudencia y dejó al ‘9’ sin participación.

Aunque el Barça no lo ha comunicado de forma oficial, este sería ya el quinto partido que Lewandowski se pierde esta temporada por problemas musculares, un dato que empieza a generar cierta preocupación. El delantero ha disputado 17 encuentros en la 2025/26, con un balance de 8 goles, por debajo del promedio de 0,5 tantos por partido, una cifra poco habitual en su carrera.

Segunda jornada sin minutos

Su rosco no es una novedad, y es que aunque Flick le dio la titularidad en Champions ante el Eintracht, es la segunda jornada consecutiva de LaLiga en la que Lewandowski, estando disponible en el banquillo, no juega ni un minuto, después de que ya ocurriera lo mismo frente al Betis.

En el resto de partidos en los que no fue titular —7 de los 17 disputados— sí tuvo oportunidad de saltar al césped, una circunstancia que, aunque justificada por sus molestias físicas, no habría acabado de sentar bien al polaco, que según la información de Helena Condis en la COPE se habría "ido el primero del Camp Nou. Estaba un poco molesto".

En su ausencia, Ferran Torres volvió a ser titular, completó los 90 minutos y vio puerta, aunque su gol fue anulado por fuera de juego previo de Raphinha en el inicio de la acción. El valenciano sigue siendo la máxima referencia ofensiva en lo que a goles se refiere este curso —13 goles en 21 partidos— y, con el doblete de Raphinha, Flick no tuvo necesidad de recurrir al polaco.

El técnico alemán tampoco tiene previsto arriesgar con él en el próximo compromiso copero ante el Guadalajara, este martes en el debut del campeón en la competición del KO a partido único. Su presencia dependerá exclusivamente de las sensaciones que transmita en las próximas sesiones de entrenamiento.

La decisión del Barça

La comparación con la pasada temporada es contundente: tras sus primeros 17 partidos del curso anterior, Lewandowski ya había marcado 19 goles. La diferencia es notable, un bajón de rendimiento que no pasa desapercibido para la dirección deportiva.

El delantero acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026 y Deco y su equipo tienen como una de las grandes prioridades cerrar la posición de '9' para el próximo curso. La continuidad de Robert, que al inicio de curso no estaba descartada, va perdiendo enteros y más pronto que tarde habrá que tomar una decisión definitiva sobre su futuro.