Máxima incertidumbre en el Barça por el futuro de Araujo

Ronald Araujo se ha convertido en prioridad máxima para el Barça en estos días finales de junio. El área deportiva quiere ya una resolución de su renovación con la aceptación de la oferta presentada hace ya unos meses al futbolista, pero parece difícil que haya acuerdo aunque todo está en el aire porque el uruguayo siempre ha priorizado quedarse. En el Barça hay máxima incertidumbre porque creen que el Manchester United está apretando muchísimo en las últimas horas con la intención de convencer al jugador con un salario que prácticamente doblaría lo que puede percibir en el Camp Nou. Si no renueva ahora, el club blaugrana puede verse obligado a negociar un traspaso millonario que sería la gran operación de salida del verano.

La rumorología entorno a Ronald Araujo lleva meses en primer plano. El jugador, que siempre ha demostrado una gratitud enorme al Barça y sentimiento blaugrana, ya rechazó ofertas antes de firmar su última renovación pero con la promesa de que su contrato sería revisado este mismo año. El club, con serios problemas de límite salarial, le hizo llegar una propuesta en la que se le subía la ficha pero que parece insuficiente dada la importancia del jugador en el once titular. Por ahora no ha habido respuesta y el Barça quería atarle en corto antes del 30 de junio. Más allá de esa fecha, las cosas podrían complicarse.

Ya en el mes de enero, el Bayern lanzó una propuesta sobre el futbolista. El anterior técnico del equipo bávaro, Thomas Tuchel, le quería sí o sí en su plantilla y estaban dispuestos a realizar un auténtico esfuerzo económico para llevárselo, incluso, en enero. En aquel entonces trascendió de que Tuchel había hablado con el defensa uruguayo para intentar convencerle, pero Araujo no quiso salir aunque las puertas quedaron abiertas para el verano. Tuchel ha salido del Bayern y el club alemán se ha mantenido en un segundo plano en estas últimas semanas.

Quien realmente estaría intentando realizar una de las grandes operaciones del verano es el Manchester United, convencidos de que Ronald Araujo es una inversión más que segura para reforzar una defensa que no ha funcionado en los últimos años. El club inglés, que ya se llevó un palo con Frenkie de Jong, no moverá ficha definitva con el Barça hasta que el uruguayo dé su OK y está a la espera de ver cómo acaba su renovación con el club blaugrana. Si no hay acuerdo y Araujo se muestra predispuesto a irse, el United va a ir con todo para ficharle este mismo verano.

La gran decisión está en manos del propio jugador. Araujo, que llegó de la mano de Ramon Planes en una apuesta muy arriesgada, ha crecido hasta convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Es titular indiscutible en el Barça y, deportivamente, el jugador no tiene dudas de que el Barça y Barcelona es su mejor opción. Pero el uruguayo, ahora sí, necesita sentirse valorado en el Barça tras muchos años de esfuerzos económicos viendo como la mayoría de la plantilla cobraba muchísimo más que él a pesar de su importancia en el equipo titular blaugrana.

Y este año las dudas han augmentado con algunas acciones que no le han sentado nada bien al uruguayo, principalmente, las críticas de algún jugador sobre su expulsión en el partido de vuelta de Champions ante el PSG. Araujo, que había salvado un montón de partidos, no entendió las críticas internas y tampoco la poca defensa que hizo Xavi Hernández de él. El cabreo también fue mayúsculo cuando apareció en una posible lista de bajas en el caso de que se recibiera una oferta multimillonaria.

El cambio de entrenador habían calmado algo las aguas teniendo en cuenta que Hansi Flick pidió al club poder contar con Araujo como uno de los líderes de su nuevo proyecto. La apuesta del nuevo entrenador era clara, pero en el área deportiva quieren asegurarse su renovación o ponerle en el mercado a un precio superior a los 75 millones de euros. No van a correr el riesgo de entrar en su último año de contrato -acaba en el 2026- sin que haya entente sobre su ampliación. Y el tiempo acaba y el United aprieta. Y nadie duda que al Barça le iría muy bien una gran venta en el caso de entrar en la regla 1-1 para poder firmar, al menos, a dos jugadores que eleven el nivel del equipo. Y centrales hay muchos en la plantilla, aunque el mejor es el uruguayo, por rendimiento.