Máxima confianza del Barça por Cancelo

El regreso de João Cancelo al FC Barcelona está más cerca que nunca. Después de semanas de contactos, avances y momentos de incertidumbre, en el club blaugrana reina el optimismo respecto a una operación que Hansi Flick considera prioritaria para reforzar los laterales. El técnico alemán ha insistido desde el inicio del verano en la necesidad de recuperar al internacional portugués, uno de los futbolistas que mejor rendimiento ofreció durante el pasado curso.

Las últimas informaciones de Fabrizio Romano apuntan precisamente en esa dirección. Según el periodista italiano, el Barça mantiene una "total confianza" en cerrar el fichaje antes de que finalice el mercado. Las conversaciones con el Al-Hilal continúan abiertas para encontrar un acuerdo por el traspaso, aunque existe un aspecto que no genera ninguna duda: Cancelo únicamente quiere regresar al Barça.

Un verano repleto de complicaciones

La operación, sin embargo, ha estado lejos de ser sencilla. Desde principios de mercado, el deseo del futbolista fue abandonar el Al-Hilal para regresar a Barcelona.

Con el paso de las semanas aparecieron informaciones que apuntaban a una supuesta puesta en rebeldía del portugués para forzar su marcha e incluso a una sanción impuesta por el club saudí. Sin embargo, tanto el propio Cancelo como el Al-Hilal desmintieron públicamente esos rumores, insistiendo en que nunca existió ningún expediente disciplinario ni multa contra el jugador y que permanecía en Portugal con el permiso de la entidad.

João Cancelo de Al Hilal / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

El principal obstáculo siempre ha sido económico. El Al-Hilal pretende recuperar parte de la importante inversión realizada cuando incorporó al portugués procedente del Manchester City y ha reclamado una cantidad cercana a los 10 millones de euros para autorizar su salida. El Barça, por su parte, ha tratado de rebajar esas exigencias desde el primer momento para adaptar la operación a su situación financiera.

En los últimos días, no obstante, las posturas se han ido acercando. La predisposición del futbolista, que ha rechazado otras propuestas para priorizar al Barça, y la voluntad de ambas entidades de encontrar una solución han permitido desbloquear unas negociaciones que ahora afrontan su fase decisiva.

Cancelo, un comodín para Flick

Hansi Flick tiene claro por qué ha insistido tanto en su regreso. El técnico alemán considera a Cancelo una pieza diferencial por su polivalencia, ya que puede actuar en ambos laterales. Aunque su posición natural es la derecha, la pasada temporada acabó consolidándose en el perfil izquierdo, donde terminó ganándole la partida a Alejandro Balde en el tramo final del curso.

Joao Cancelo se abraza a Hansi Flick en la celebración por la Liga / EFE/Andreu Dalmau

Su capacidad para incorporarse al ataque, generar superioridades y aportar calidad en el último tercio del campo le convierten en un futbolista ideal para el sistema del técnico alemán. En la última campaña disputó 23 partidos oficiales, anotó 2 goles y repartió 3 asistencias, siendo uno de los defensores con mayor peso ofensivo de la plantilla.

En el Barça, el optimismo ha crecido notablemente en las últimas horas. Aunque todavía quedan algunos detalles económicos por resolver, la sensación es que las posturas se han acercado y que el acuerdo está cada vez más cerca. Con Cancelo decidido a regresar al Spotify Camp Nou, todo apunta a que el lateral portugués volverá a vestir de blaugrana.