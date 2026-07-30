FC BARCELONA
Máxima competencia entre Fermín y Dani Olmo: solo puede jugar uno
Fermín López y Dani Olmo volverán a disputarse la mediapunta del Barça, y esta vez, será difícil que coincidan en el césped tras los fichajes de Gordon y Adeyemi para los extremos
Fermín López y Dani Olmo ya saben lo que es disputarse un puesto en el once titular del FC Barcelona. Una sana competencia que se habría trasladado también el Mundial con la selección española si el de El Campillo hubiera estado disponible. La salvedad esta temporada es que la 'lucha' por la titularidad será todavía más encarnizada, siempre deportivamente hablando, pues solo tendrán a priori la opción de la mediapunta tras los fichajes en la delantera de Anthony Gordon y de Karim Adeyemi.
De hecho, la temporada pasada coincidieron poco Fermín López y Dani Olmo sobre el césped, sobre todo de inicio. Las veces en las que sí ocurrió, habitualmente fue el onubense quien se tiró a la izquierda, pero aunque ya no está Marcus Rashford, además de los fichajes arriba, se espera que a Raphinha le respeten las lesiones y el brasileño vuelva a ser determinante en su puesto.
Con Raphinha o Gordon por la izquierda (más la opción de Adeyemi), y el hecho de que también los fichajes pueden jugar de falso '9' si no llegara un delantero centro, a Olmo y Fermín les queda disponible la mediapunta. Las posibilidades de trasladar al egarense pivote-interior son bastante exiguas, sobre todo si Pedri está bien.
Dos estilos, misma posición
La competencia siempre es buena en un equipo, pero no cabe duda de que se trata de dos futbolistas de altísimo nivel que en cualquier otro equipo tendrían la vitola de indiscutibles. No son el mismo estilo de juego, Fermín es más llegador y Olmo se asocia más, pero compiten por la misma demarcación.
La campaña pasada, Fermín López fue titular en 34 de 48 partidos jugados y Dani Olmo, en 31 de 49. La igualdad es muy significativa. El andaluz ya está recuperado de la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que le dejó sin poder acudir a la cita mundialista y, a priori, partiría con algo de ventaja en las preferencias de Hansi Flick.
El reto de Flick con Olmo
Pero precisamente el gran Mundial de Olmo y su importancia en la conquista del título con la Roja le dan muchas opciones en el once si Flick consigue que el de Terrassa alcance con el Barça el grandísimo nivel que le da a Luis de la Fuente. Una asignatura pendiente para el técnico alemán.
Volviendo a la temporada pasada con el Barça, Dani Olmo se quedó en 8 goles y 10 asistencias. Por su parte, los números de Fermín fueron mejores tanto en dianas (13) como en pases de gol (17). Una interesante disputa que seguro va en beneficio del Barça. La temporada es larga y seguro que ambos tendrán sus momentos y sus oportunidades. Otra cosa será lo que puedan estar juntos sobre el terreno de juego...
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