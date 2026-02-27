Máxima cautela con Frenkie de Jong

Las alarmas han vuelto a encenderse tanto en el FC Barcelona como en los Países Bajos tras la confirmación de un nuevo contratiempo físico para Frenkie de Jong. El centrocampista neerlandés, que ya vivió el enorme varapalo de perderse la Eurocopa de 2024 por sus reiterados problemas de tobillo, ha tomado una decisión drástica: ha cerrado la puerta a las infiltraciones y no correrá ni un solo riesgo que pueda comprometer su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México del próximo verano de 2026.

El calvario médico de Frenkie suma un nuevo y doloroso capítulo. El jugador se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha durante el entrenamiento del pasado jueves. Los informes médicos del club blaugrana son claros y estiman un tiempo de baja que rondará entre las 5 y 6 semanas.

En términos de calendario, De Jong se perderá los próximos siete partidos oficiales, en el tramo más decisivo de la temporada. Entre ellos, destacan la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Camp Nou y la trascendental doble eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Newcastle. Asimismo, causará baja con la selección 'Oranje' para los amistosos contra Noruega y Ecuador del próximo parón internacional.

De ello ha hablado Deco este mismo viernes 27 de febrero tras el sorteo que emparejó al Barça con el conjunto inglés en la máxima competición continental. El director deportivo se mostró prudente con los plazos: "De Jong tiene una lesión de 3-4-5 semanas, depende de la recuperación; difícilmente volverá antes del parón". Hansi Flick, por su parte, no busca excusas: "Hay siete partidos hasta la pausa, y nos centraremos en darlo todo".

"Ni un 1% de riesgo"

Ante este desgaste físico y mental, la postura del jugador ha cambiado radicalmente. Tal y como ha revelado su entorno más cercano al portal especializado 'The Touchline', el centrocampista no quiere forzar ni lo más mínimo. El trauma de la pasada Eurocopa sigue muy presente y su máxima prioridad es llegar en plenitud física a la cita mundialista de 2026.

Según esta información, De Jong se ha negado a acortar plazos, ha asegurado a los suyos que no asumirá "ni un 1% de riesgo" y ha dejado claro que no volverá a vestirse de corto con el Barça hasta que no se sienta al 100% recuperado.

La alargada sombra de Koeman

Esta decisión de extremar las precauciones cuenta, sin duda, con el aval y el respaldo absoluto de Ronald Koeman. El actual seleccionador de los Países Bajos y exentrenador culé ya fue muy crítico con la gestión médica que el Barcelona hizo de su jugador en el pasado. Cabe recordar que, justo antes de la Eurocopa, Koeman estalló acusando al club catalán de haber asumido demasiados riesgos con Frenkie.

Para Koeman, De Jong es el motor innegociable de su esquema táctico. El técnico necesita que su estrella recupere la confianza en su propio cuerpo para liderar a la 'Oranje' en 2026. La nueva filosofía de 'riesgo cero' del centrocampista es un alivio para la selección, pero plantea un desafío inmediato para un Barça que pierde a su metrónomo en el momento cumbre de la temporada.