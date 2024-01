Máxima alerta para el Barça en Barbastro

El Barça debuta en su competición favorita, pues 31 títulos contemplan al Rey de Copas. El camino se inicia en Barbastro, un modesto equipo de Segunda RFEF tres categorías por debajo de los azulgranas, pero que ya ha dejado en la cuneta al Almería y estará arropado por 6.000 ilusionados seguidores. Es de aquellos partidos en los que el grande tiene poco que ganar y mucho que perder. Y más en el caso del conjunto de Xavi Hernández, que llega a tierras oscenses sacando las victorias con tantos apuros que necesita, de una vez por todas, un triunfo convincente.

Un partido peligroso, pero también de reivindicaciones, sobre todo para los miembros de la 'unidad B' y para los canteranos. No podrán ser muchos en el once titular, pero no por 'culpa' de Xavi, sino de la normativa, que obliga a un mínimo de siete futbolistas con dorsal del primer equipo sobre el terreno de juego. Fermín López y Héctor Fort se antojan de la partida y también se ejercitaron ayer, además de los guardametas Astralaga y Yako, el central Pau Cubarsí, el centrocampista Marc Casadó y el delantero Pau Víctor. Balde es duda por una indisposición y quien se ha tenido que quedar en Barcelona es Lamine Yamal al arrastrar una sanción.

'Tigrinho', ante su gran momento

Las miradas, como no puede ser de otra forma, apuntarán a Vitor Roque. Sus primeros minutos como azulgrana en Las Palmas, a pesar de no aprovechar dos ocasiones claras, fueron ilusionantes y una pequeña muestra de lo que puede dar de sí el brasileño, tanto en el remate como también en el importantísimo dominio de los conceptos en el juego sin balón. Hay ganas de ver a 'Tigrinho' celebrar su primer gol. También se antoja Barbastro como el escenario ideal para que Iñigo Martínez regrese de sus molestias y para que Oriol Romeu asuma galones en el pivote y vuelva a ganar confianza.

Las Palmas - FC Barcelona | El partido de Vitor Roque

Figueres, Gramenet y Novelda. Nombres que el Barça debe tener muy en cuenta, equipos de inferior categoría que dejaron KO a los azulgranas a principios de siglo. Y ahora es más fácil que el modesto se suba a las barbas del grande y dé la campanada, al jugarse a partido único. Son muchos los factores que igualan este tipo de encuentros, sobre todo el de la extramotivación del cuadro local, que se transforma ante un evento histórico no solo para el equipo, sino también para toda la ciudad y comarca. El conjunto de Xavi no puede pecar del efecto contrario, es decir, de salir sin ánima y desconectado de lo que hay en juego. Porque es muchísimo y va mucho más allá de la clasificación para los octavos de final.

A por un resultado holgado

El cuadro azulgrana no está para regalos. Ni mucho menos. Sin desmerecer ni mucho menos al rival, pero el Barça lo que tendría que intentar en Barbastro es conseguir un resultado amplio, una goleada que le quite el estigma de vencer -cuando lo consigue- siempre por la mínima. Ya quedan lejos las 'manitas' consecutivas ante Betis y Amberes de mitades de septiembre. Desde ese momento, ninguna victoria por más de un gol de diferencia. Y este tipo de resultados también minan mucho la moral.

Lo dijo muy claro el técnico del Barbastro, Dani Martínez: "Toda la presión es para el Barça". Por eso es una eliminatoria copera de máximo riesgo. Aquí sí que solo vale ganar.

Segundo desplazamiento por carretera de la temporada

La expedición del FC Barcelona se desplazará en autocar hacia tierras oscenses, pues solo 200 kilómetros separan la Ciutat Esportiva Joan Gamper -de donde saldrá este domingo a las 10.00 de la mañana- de Monzón, donde velarán armas los de Xavi hasta dos horas antes del encuentro. El Barça se alojará en el Hotel Mas Monzón, a apenas 15 minutos del Estadio Municipal de Deportes de Barbastro.

Será el segundo desplazamiento por carretera de la temporada para los azulgranas, pues el primero fue para jugar en Liga en Villarreal. El método de transporte elegido en el resto de los viajes ha sido el avión -incluido Valencia- sin que, por ahora, se haya utilizado el tren.

El equipo regresará hacia las 2.30 horas de la madrugada del lunes y el martes, largo viaje a Arabia Saudí para la Supercopa de España.