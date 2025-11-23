Maxi López revela la diferencia abismal entre Rijkaard y el resto de entrenadores: "No gritaba"

Maximiliano Gastón López, más conocido como Maxi López, no terminó de cuajar en el FC Barcelona. El delantero de Buenos Aires aterrizó en la Ciudad Condal tras rendir a un gran nivel en River Plate, pero en el conjunto culé nunca llegó a mostrar su mejor versión.

El delantero argentino únicamente disputó 20 partidos oficiales, donde marcó tres dianas. Al no encajar en el estilo de juego de Frank Rijkaard, el club decidió cederlo al Mallorca, pero ya no volvió nunca más al equipo blaugrana.

Durante su corta estancia en el Barça, coincidió con Rijkaard, un entrenador que le dejó huella. Hace unos días, el ex de Wanda Nara acudió al pódcast 'Paren La Mano', donde habló sobre cómo era entrenar con el técnico holandés, entre otros temas.

El exjugador del Barça desveló que una de las cosas que más le llamó la atención del entrenador holandés era que "no gritaba".

Messi fue mimado y cuidado por Rijkaard / Paco Largo

Según su experiencia como jugador, era el "único técnico que venía y te decía: 'Vení, vas a hacer esto, esto y esto, ¿entendiste? Dale'. Y así, no gritaba".

El de Buenos Aires explicó que es de los pocos entrenadores que "te decía siempre las cosas justas", algo que cree que fue la clave de su éxito dentro del vestuario del Barça, donde logró ganar dos ligas (2005-2006), una Champions League (2006) y dos Supercopas de España (2005 y 2006).

Los jugadores del Barça "lo amaban", según contó 'La Gallina de Oro' en el pódcast 'Paren La Mano'.

Otras de las cosas que siempre respetaba Rijkaard eran los días libres: "No te rompía la bola. ¿Día libre?, día libre. Un día nos dice 'día libre, estábamos en China, pues día libre'".