Max Dowman, el niño más especial de Inglaterra, amenaza los récords de Lamine en la Champions

Max Dowman se ha convertido en la gran esperanza del fútbol inglés. En Inglaterra hace años que el 'hype' está por las nubes con etiquetas como el mayor talento inglés desde Wayne Rooney. Uno de los que ha sido más contundente con el joven extremo es Theo Walcott, exdelantero del Arsenal y de la selección.

"Es bueno conduciendo la pelota, es rápido con el balón. Es como Messi. Me acuerdo de cuando jugaba contra Messi y cuando no tenía la pelota no era tan rápido, pero cuando la tenía, pasaba por encima de la gente con facilidad. Dowman tiene eso, tiene esa capacidad para acelerar de la nada", señaló en la BBC.

También Rio Ferdinand, el excentral del United, no se cortó con los elogios hace solo dos meses. "No olvidéis su nombre. El Arsenal ha sacado otra joya de Hale End. Se ha convertido en uno de los debutantes más jóvenes contra el Milan. Es pronto, pero parece que Declan Rice lo ha tomado bajo su protección. Es el mejor jugador de 15 años de Inglaterra, probablemente de Europa y quizá del mundo".

Nacido el 31 de diciembre de 2009, Dowman está en dinámica de primer equipo del Arsenal, pero no ha sido hasta esta temporada que ha podido debutar oficialmente por culpa de las restricciones de la Premier. Hace solo unas semanas se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en debutar con el Arsenal (15 años 7 meses y 23 días) y ahora apunta a la Champions. Además, ya ha dejado muestras también de su calidad con su selección, el último ejemplo ante España el sábado con la sub'19.

Atraparía a Lamine

El Arsenal incluyó al jovencísimo futbolista (nacido el 31 de diciembre de 2009) en la lista para la Champions. El conjunto 'gunner' empieza su andadura en la máxima europea frente al Athletic el 16 de septiembre y termina la fase liga contra el Brujas el 10 de diciembre, por lo que Dowman tiene seis partidos para hacer historia.

El récord del jugador más joven en disputar una Liga de Campeones sigue siendo de Youssoufa Moukoko (16 años y 18 días) cuando jugó con el Dortmund contra el Zenit de San Petersburgo en diciembre de 2020.

Dowman también amenaza los dos récords de precocidad de Lamine en la Champions. El azulgrana es el jugador más joven en ser titular en un partido de la máxima europea con tan solo 16 años y 83 días ante el Oporto en octubre de 2023. Además, también el futbolista más joven en participar en un partido de eliminatoria. Lo logró con 16 años y 223 días contra el Nápoles.