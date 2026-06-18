Max Bonfill renueva con el Barça y da el salto al filial

El FC Barcelona ha asegurado la continuidad de Max Bonfill. El guardameta de 19 años ha renovado oficialmente su contrato hasta el 30 de junio de 2027, con opción de ampliar el vínculo una temporada más, y pasará a formar parte del Barça Atlètic una vez finalizada su etapa juvenil.

La renovación supone un importante respaldo para uno de los porteros con más proyección de La Masia. Bonfill contaba con propuestas de filiales españoles y también con el interés de varios clubes europeos, pero su deseo de seguir vinculado al Barça ha sido decisivo para cerrar el acuerdo.

Max Bonfill con la camiseta del Barça / FCB

Un portero con ADN Barça

Nacido en Vic en 2007, llegó a la Masía en categoría alevín procedente del Vic Riuprimer y acumula ya nueve temporadas en la cantera culé. Considerado uno de los porteros más destacados de la generación de Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, ha ido quemando etapas hasta convertirse en una referencia del Juvenil A.

Bonfill destaca por su envergadura (1,92 metros), reflejos, dominio del área y capacidad para participar en la construcción del juego desde atrás, una cualidad especialmente valorada en el modelo azulgrana. Además, ha ejercido como capitán en distintas categorías del fútbol formativo, mostrando su liderazgo.

Durante la última temporada disputó 21 encuentros de Liga con el Juvenil A, encajando únicamente 11 goles. También participó en la UEFA Youth League y en la Copa del Rey juvenil, donde dejó una de sus actuaciones más destacadas al detener tres penaltis en una tanda frente al Valencia.

Max Bonfill jugando con los pies / Dani Barbeito

El siguiente paso

El guardameta ya conoce la dinámica del filial. En las dos últimas temporadas fue convocado en varias ocasiones con el Barça Atlètic y también tuvo la oportunidad de entrenarse con el primer equipo bajo las órdenes de Hansi Flick, dejando buenas sensaciones en el cuerpo técnico.

Ahora afrontará un nuevo reto a las órdenes de Juliano Belletti en Segunda RFEF. Su ascenso al filial representará una auténtica prueba de fuego para el portero de Vic. Después de casi una década vestido de azulgrana, Bonfill tendrá la oportunidad de demostrar que está preparado para competir en una categoría mucho más exigente y seguir acercándose al fútbol profesional.

En el Barça consideran que su progresión todavía tiene un amplio margen de crecimiento y confían en que pueda convertirse en uno de los referentes de la portería del filial en los próximos años. La renovación y el ascenso al Barça Atlètic son una muestra de la confianza que el club mantiene en uno de los guardametas con más proyección surgidos de La Masia en las últimas temporadas.