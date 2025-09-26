Max Bonfill, en la órbita del primer equipo

"Tendríamos que ir a fichar al entrenador de porteros del Vic Riuprimer". Esta frase se oía habitualmente en los campos de entrenamiento de la Ciutat Esportiva Joan Gamper hace unos años. Arnau Tenas, Arnau Rafús, Ferran Rafús y Max Bonfill eran cuatro de los porteros de la cantera blaugrana más prometedores y lo más curioso es que todos ellos habían nacido en Vic.

Max era el más pequeño de aquellos porteros vicenses y es el único que a día de hoy se mantiene en el Barça.

Max Bonfill es a sus 18 años el portero titular del Juvenil A pero la desgracia con los porteros del primer equipo puede darle la opción de entrar en la órbita de Hansi Flick. Wojciech Szczesny es ahora mismo el primer portero y Diego Kochen ha tenido que regresar del Mundial Sub-20. El rol de tercer portero lo podría el leonés Eder Alleraunque la escasez de guardametas podría darle a Max opciones de entrar en alguna convocatoria de Hansi Flick.

Max Bonfill y Tek en un entrenamiento del primer equipo / FCB

Emilio Bernad, fichado esta temporada del Teruel, tiene 26 años y en caso de que jugase un minuto con el primer equipo no podría volver a actuar con el Barça Atlètic. Esta normativa impedirá que el meta de la Vall d'Uixó sea convocado por Flick.

El prometedor guardameta sabadellense Iker Rodríguez, de 17 años, tampoco estará a disposición de ser convocado por el primer equipo ya que está recuperándose de una lesión. Hay que recordar que Yako está cedido al Andorra y Ander Astralaga también juega en la segunda división a préstamo en el Granada.

Max Bonfill firmó su renovación con Alexanko y Joan Soler / FCB

Max Bonfill es un portero que juega de blaugrana desde que era alevín. El de Osona es el portero por antonomasia de la genera ción del 2007.

Max es el guardameta que ha crecido con los Lamine, Cubarsí, Bernal, Jofre Torrents, Xavi Espart, Quim Junyent y compañía. Siempre destacó en todos los torneos y en las competiciones ligueras por ser un portero de gran evergadura y presencia.

Su dominio del juego aéreo ha sido impecable y con los pies siempre ha exhibido una técnica excelente.

Ferran Montijano, excelente entrenador de porteros del club, y el resto de técnicos de la cantera blaugrana han trabajado con Max los últimos años para pulir su toma de decisiones con el juego de pies. Saber encontrar de la mejor manera al hombre libre es un objetivo que cada vez logra con mayor puntería .

Su corpulencia tiene como contrapartida disponer de menos agilidad que otros guardametas. A base de muchas horas de trabajos específicos también Bonfill ha ejercitado y mejorado en la velocidad para reaccionar y llegar a balones imposibles.

Max Bonfill fue titular en la final de la Copa Catalunya / Dani Barbeito

Alegre, bromista y muy buen compañero en el vestuario, Max Bonfill ya sabe lo que es entrenar con el primer equipo. Si no hay una sorpresa mayúscula todo apunta a que entrará en las convocatorias de los dos próximos partidos del primer equipo.

Vivir como uno más en el vestuario del equipo de Flick los dos próximos encuentros del primer equipo contra la Real Sociedad y el PSG puede ser muy positivo para la carrera de un portero que aspira a seguir creciendo.

El Juvenil A juega este sábado a las 17 horas en la capital aragonesa en el campo del Rácing Zaragoza. La logística le permiriría jugar este partido con el equipo de Pol Planas y entrar en la lista de convocados para el domingo del Barça Atlètic o del primer equipo.

El club confía en Max Bonfill, un portero alto y técnico con un carácter muy sereno y positivo que puede crecer una barbaridad entrando en la dinámica del primer equipo. Max tiene solo 18 años y en los porteros hay que afinar la paciencia ya que los entrenadores buscan solidez y regularidad y estas virtudes suelwen ser consecuencia de la experiencia.