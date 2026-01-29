Max Bonfill, así es el héroe del que todo el mundo habla en La Masia

El portero más en forma ahora mismo del fútbol base se llama Max Bonfill. El miércoles fue el gran protagonista en la clasificación del Barça para los cuartos de la Copa del Rey juvenil. El equipo de Pol Planas eliminó al Valencia en los penaltis tras empatar (1-1) en los 120 minutos reglamentarios. Max Bonfill fue el héroe blaugrana parando la mitad de los penaltis que lanzó el Valencia. El portero de Vic además marcó un gol en una tanda mágica para los blaugranas.

Unos días antes ya impresionó a todo el mundo en la victoria ante el Girona (2-0) tras cuajar un partido espléndido con paradas absolutamente determinantes. En la primera mitad salvó un mano a mano y un chut con poco ángulo con manos providenciales pero en la segunda mitad se superó a sí mismo. Además de estar impecable con la salida del balón y en acciones aéreas tuvo una doble intervención brillante.

De la generación de Lamine

Max Bonfill es uno de los porteros con mayor proyección de la cantera. De la inacabable generación de Lamine, este portero de Vic nacido en el 2007 llegó al fútbol base blaugrana muy pronto en la categoría alevín. Incorporado del Vic Riuprimer ya en el fútbol-7 Max dejó patente su calidad.

Ferran Montijano, excelente entrenador de porteros del club, y el resto de técnicos de la cantera blaugrana han trabajado con Max los últimos años para pulir su toma de decisiones con el juego de pies. Saber encontrar de la mejor manera al hombre libre es un objetivo que cada vez logra con mayor puntería. Su corpulencia tiene como contrapartida disponer de menos agilidad que otros guardametas. A base de muchas horas de trabajos específicos también Bonfill ha ejercitado y mejorado en la velocidad para reaccionar y llegar a balones imposibles.

Alegre, bromista y muy buen compañero en el vestuario Flick ya lo conoce, puesto que se ha entrenado en diferentes ocasiones con el primer equipo. Juliano Belletti también lo tiene presente ya que la temporada pasada lo dirigió en el Juvenil A cuando Max subía del Juvenil B. En esta temporada el guardameta de Vic ha sido convocado en cinco ocasiones con el Barça Atlètic.

Con el Juvenil A, Max Bonfill ha disputado esta temporada 17 partidos, dos de Copa del Rey, tres de Youth League y 12 en la división de Honor.