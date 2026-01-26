Max Bonfill se agiganta y blinda al Juvenil A

El Juvenil A de Pol Planas sigue luchando con el Espanyol por la primera plaza. Un pinchazo contra el Girona hubiera dejado a los de Pol Planas en una situación complicada en la liga pero el triunfo (2-0) les deja a un solo punto del liderato. Uno de los principales argumentos del Juvenil A para superar al Girona estuvo en la portería.

Max Bonfill volvió a cuajar un partido espléndido con paradas absolutamente determinantes. En la primera mitad salvó un mano a mano y un chut con poco ángulo con manos providenciales pero en la segunda mitad se superó a sí mismo. Además de estar impecable con la salida del balón y en acciones aéreas tuvo una doble intervención brillante.

Max Bonfill estuvo pletórico contra el Girona / FCB

David Saéz remató de manera acrobática y Max respondió con una parada de reflejos y el balón le cayó al exblaugrana que de cabeza remató con mucha intención pero el portero del Juvenil A volvió a exhibir su agilidad.

Max Bonfill es uno de los porteros con mayor proyección de la cantera. De la inacabable generación de Lamine, este portero de Vic nacido en el 2007 llegó al fútbol base blaugrana muy pronto en la categoría alevín. Incorporado del Vic Riuprimer ya en el fútbol-7 Max dejó patente su calidad.

Ferran Montijano, excelente entrenador de porteros del club, y el resto de técnicos de la cantera blaugrana han trabajado con Max los últimos años para pulir su toma de decisiones con el juego de pies. Saber encontrar de la mejor manera al hombre libre es un objetivo que cada vez logra con mayor puntería .

Max Bonfill es un porterazo / Dani Barbeito

Su corpulencia tiene como contrapartida disponer de menos agilidad que otros guardametas. A base de muchas horas de trabajos específicos también Bonfill ha ejercitado y mejorado en la velocidad para reaccionar y llegar a balones imposibles.

Max Bonfill es el portero titular del Juvenil A / FCB

Alegre, bromista y muy buen compañero en el vestuario Flick ya lo conoce, puesto que se ha entrenado en diferentes ocasiones con el primer equipo. Juliano Belletti también lo tiene presente ya que la temporada pasada lo dirigió en el Juvenil A cuando Max subía del Juvenil B. En esta temporada el guardameta de Vic ha sido convocado en cinco ocasiones con el Barça Atlètic.

Max Bonfill y Tek en un entrenamiento del primer equipo / FCB

Con el Juvenil A, Max Bonfill ha disputado esta temporada 16 partidos, uno de Copa del Rey, tres de Youth League y 12 en la división de Honor.

El próximo reto para Max Bonfill y el resto de sus compañeros pasa por clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey juvenil. el partido único de cuartos de final se disputará contra el Valencia en el campo Antonio Puchades el miércoles a las 18 horas.

Max Bonfill es un proyecto de porterazo / FCB

Max Bonfill lidera el once ideal de la semana, un once con muchas de las grandes promesas de La Masia. Este es el equipo ideal que hemos seleccionado en SPORT: Max Bonfill, Iker Nsang, Joan Inglés, Guillem Balcells, Hugo Tomás; Gorka Buil, Gerard Mullol, Unai Balmon; Nil Vicens, Destiny y Fode Diallo.

El 1x1 del once ideal de la jornada

MAX BONFILL: El portero del Juvenil A realizó cuatro paradas de gran nivel y fue el jugador clave para que los de Pol Planas mantuvieran la portería a cero contra el Girona.

IKER NSANG: El lateral derecho del Sub-15 marcó el único gol de su equipo en el campo del Cerdanyola tras un gran chut con muy poco ángulo. Con su cuarto gol liguero Iker logró que los de Álex Fernández se mantengan líderes de su campeonato.

Iker Nsang destaca de lateral o extremo siempre por la derecha / Dani Barbeito

GUILLEM BALCELLS: El polivalente jugador del Sub-13 marcó uno de los goles de la temporada en el campo del Sant Cugat. El remate de Guillem Balcells desde más de 40 metros de distancia fue una maravilla. Balcells marcó el cuarto de los cinco goles que anotó el conjunto de Jordi Pérez.

JOAN INGLÉS: El central del Juvenil B no falló prácticamente ni un pase y además de su labor constructiva, atrás estuvo imperial. Joan inglés es un central completísimo.

Joan Inglés es un central de gran calidad técnica / Dani Barbeito

HUGO TOMÁS: El lateral izquierdo del Sub-14 completó un partidazo contra la Damm. El encuentro fue muy igualado y la seguridad defensiva del leridano así como su técnica exquisita para crear ocasiones resultó clave.

GORKA BUIL:Empezó como extremo izquierdo pero brilló cuando Cesc Bosch lo situó de interior. El aragonés fue el motor y jugador clave del Juvenil B que venció (1-0) al Girona.

Gorka Buil es un futbolistas con una zurda diferencial / Valentí Enrich

GERARD MULLOL: El mediocentro del Juvenil B completó una primera mitad espléndida ante el Girona. Concentrado en defensa y acertado en la distribución del balón, Mullol es un '6' de enorme futuro.

UNAI BALMON: El interior del sub-16 está siendo uno de los futbolistas más destacados de su equipo en Qatar. Los de David Sánchez están brillando en el torneo AlKass Internacional Cup.

Unai Balmon es un centrocampista muy creativo / FCB

NIL VICENS: El extremo zurdo de Palamós fue titular contra el Girona y marcó el primer gol del triunfo. además de constantes desmarques y presiones, Nil es un jugador con calidad y gol que siempre aporta al Juvenil A.

DESTINY EJIOFOR: Pese a no salir de inicio, el delantero centro del Sub-12 marcó 4 goles en un margen de 13 minutos en el triunfo de su equipo (0-6) ante el Mollet. Destiny suma ya 28 goles en lo que llevamos de temporada con una media de casi dos goles por encuentro.

Destiny es un goleador muy técnico / Instagram

FODE DIALLO: Hay goles que valen por tres. Fode Diallo marcó el único gol del triunfo del Sub-14 contra la Damm. El rechace del portero a un potente chut de Amaya lo aprovechó el '9' sabadellense de origen senegalés.