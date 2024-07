Matthäus pide el fichaje de Dani Olmo

Lothar Matthäus volvió a hablar alto y claro a la hora de posicionarse públicamente respecto al capítulo de altas y bajas en el Bayern Múnich. En su habitual columna en Sky, el exjugador se mostró muy crítico con algunas de las decisiones que el área deportiva del club germano ha realizado en las últimas temporadas.

Matthäus aprovechó las recientes críticas de otro histórico del Bayern como Uli Hoenes para pedir a los actuales dirigentes que cambiaran de política de refuerzos y estuvieran más atentos a futbolista jóvenes y enorme calidad. Lothar, fiel a su estilo, lanzó la piedra pero no escondió la mano y dio nombres propios en su columna. "Si hay jugadores como Dani Olmo o Xavi Simons en el mercado, hay que pensar en ellos, aunque luego no puedan venir porque el FC Bayern no tiene tanta plantillas ni tanto dinero", matizó.

Todo un aviso para aquellos clubes, como es el caso del Barça, que priorizan la llegada del todavía futbolista del Leipzig en este mercado de verano.

Matthäus también aprovechó el capítulo de altas y bajas en la plantilla para cuestionar el planteamiento del Bayern sobre un futbolista que también acapara el mercado como es el caso de Kimmich. Incluso el Barça ha sondeado su incorporación durante muchos meses. "Me imagino a Joshua Kimmich mo un seis, algo que no estaba con Tuchel. La única pregunta es dónde lo planea el Bayern y si lo planea en absoluto. Si veo que jugadores como Müller o Neuer se van en el futuro, personalmente haría todo lo posible para retener a Kimmich".