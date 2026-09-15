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Matthäus elogia a Lamine Yamal con 'palo' incluido: "Tiene todo lo necesario para ganar el Balón de Oro, pero con España fue 'uno de muchos'"

El exjugador alemán considera que el futbolista del Barça cuenta con más opciones que Kylian Mbappé

Lamine Yamal en Universo Valdano: "Creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".

Lamine Yamal en Universo Valdano: "Creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".

Lamine Yamal entrevistado en Universo Valdano de MovistarPlus / MOVISTAR PLUS+

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Mario Roldán

Mario Roldán

El debate por el Balón de Oro 2026 está que arde, a poco más de un mes para su entrega, en un acto que se celebrará en Londres el 26 de octubre. Futbolistas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Fabián han expresado públicamente que merecen conquistar el galardón individual, mientras que otros como Harry Kane o Leo Messi han adoptado un perfil más discreto. El exjugador alemán del Bayern de Múnich Lothar Matthäus también ha desvelado su favorito, con 'palo' incluido a la estrella del FC Barcelona.

El internacional germano considera que la temporada de Lamine Yamal ha estado por debajo de las expectativas, pese a conquistar LaLiga con el Barça y la Copa del Mundo con la selección española. "Es un jugador excepcional, pero a pesar del gran éxito, no fue el año de Lamine Yamal. Fue 'uno de muchos' en la campaña del Mundial de España y no ha alcanzado del todo el nivel que tuvo en el pasado, y que ha vuelto a tener esta temporada", explicó Matthäus en una entrevista concedida a 'Sky Alemania'.

Matthaus: &quot;Infantino lleva el fútbol dentro de su corazón&quot;

Matthäus barre para casa en la elección del Balón de Oro 2026 / Archivo

No obstante, el campeón del mundo en 1990 no descarta a Lamine Yamal de la pelea por el Balón de Oro, en parte por los éxitos colectivos. "Eso no significa que no tenga opciones en la votación. Tiene todo lo necesario para ser un ganador del Balón de Oro. Creo que los títulos juegan un papel decisivo", matizó el alemán sobre el '10' azulgrana, al que ve con más posibilidades que Mbappé: "Por eso veo sus opciones mejores que las de Mbappé, que no ha ganado nada este año con el Real Madrid ni con Francia".

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El exjugador de 65 años, aun así, sitúa a las dos estrellas de LaLiga por detrás de Harry Kane. "Sigo viendo a Harry Kane como el favorito. Ganó la Bota de Oro, marcó en el Mundial y anotó goles importantes en la Champions League. Además, ganó dos títulos con el Bayern y alcanzó las semifinales tanto de la Champions League como del Mundial", sentenció la leyenda del club bávaro, que ha predicho que Adeyemi y Ter Stegen regresarán a la convocatoria de la selección alemana durante el parón de tres semanas, ya con Jürgen Klopp a los mandos.

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