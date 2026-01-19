Matthaus elige a su portero para Alemania y el Mundial... y no es Ter Stegen

Marc-André Ter Stegen saldrá cedido al Girona hasta final de temporada. Con el fichaje de Joan Garcia en verano, el FC Barcelona dejaba claro que la apuesta en la portería era el de Sallent, mientras que el alemán quedaba en una posición delicada, pues tras haberse retirado Manuel Neuer de la selección contaba con la oportunidad de representar como titular a su país en una gran competición, aunque para ello debía contar con minutos, tal como declararon Julian Nagelsmann, seleccionador de la 'Mannschaft' y Rudi Völler, director deportivo.

Ahora, al haber solventado a priori sus problemas de minutos con su incorporación al equipo dirigido por Míchel, todo apunta a qué será el guardameta en la Copa del Mundo, aunque Lothar Matthäus, leyenda germana que ganó el Mundial en 1990, opina diferente.

Ter Stegen, rumbo al Girona / Quique García / EFE

Ni Ter Stegen, ni Manuel Neuer

Sobre el debate de quien debe situarse bajo palos en Alemania, se había comentado también la posibilidad de que Manuel Neuer diera marcha atrás en su intención de retirarse del combinado nacional, algo que no parece probable. Sin mojarse sobre su opinión de cara a una vuelta de la leyenda viva a la selección alemana, al ser preguntado por su futuro en el Bayern de Múnich, Matthäus lo tiene claro: "Lo renovaría y creo que ya están en conversaciones, porque al parecer el FC Bayern y Manuel también quieren más tiempo juntos".

Además, sobre el portero del Bayern añadió que "los 40 son una edad magnífica y lo que Manu ha logrado, o está logrando actualmente, es realmente de talla mundial. Llegará un momento en que su cuerpo ya no estará tan preparado para el fútbol profesional, pero no parece que sea ahora, por lo que queremos tomarnos nuestro tiempo para sentarnos y hablar al final de la temporada... yo también lo imagino un año más".

No obstante, el arquero campeón del mundo en 2014 no sería tampoco la opción preferida del Balón de Oro de 1990, que opta por una tercera vía: "Creo que con Oliver Baumann, portero del Hoffenheim, actualmente tenemos un portero que está haciendo un buen trabajo, así que ahora deberíamos simplemente dejar de hablar de ello". De esta manera, pese a ser una alternativa poco planteada, al tratarse de la voz del internacional con más partidos con la camiseta de Alemania, con 150 presencias, parece ser como mínimo una opción a tener en cuenta.