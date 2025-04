Matthäus, muy duro con Rudiger: "La sanción debe ser de dos dígitos. Se volvió loco"

El intento de agresión de Rudiger al árbitro de la Copa ha caído muy mal en Alemania. Varios exinternacionales han lamentado la penosa imagen del central madridista y el espectáculo que protagonizó en los instantes finales del encuentro y esperan que reciba un correctivo durísimo para que recapacite. Lothar Matthäus fue muy duro con Rudiger: "Se volvió loco. Ya no tenía el control. Es una pena porque se trata de un internacional alemán y debería dar ejemplo. Se olvidó de todo eso y las imágenes sonb absolutamente lamentables", indicó a 'Sky Alemania'.

Matthäus espera que el Comité de Competición de la Federación Española actúe con la máxima dureza para evitar que este tipo de comportamientos se vuelva a repetir: "Si se va con una sanción de cuatro semanas podría darse por satisfecho. Yo pienso que la sanción será de dos dígitos. Tiene que ser una sanción XXL. Una sanción ejemplar por todo lo que hizo. Además, era un jugador que estaba en periodo de prueba por algún otro conflicto y ya estaba muy marcado".

Su compatriota y también exjugador, Diether Hamann, fue durísimo con Rudiger y afirmó que ha dejado la imagen de los jugadores alemanes por los suelos: "La Federación Alemana debe apartar de forma inmediata a este jugador. No puede jugar con la selección porque este tipo de actitudes deben tener consecuencias. No se cuál será la sanción final, pero con Alemania no debería jugar por bastante tiempo".

Rudiger, que pidió perdón unas horas después, es consciente de que se le ha acabado la temporada ya que lo más probable es que sea sancionado por más de cinco partidos. El alemán está pensándose si operarse de la rodilla ahora aprovechando la sanción para quedar limpio y comenzar el próximo curso bien físicamente. Competición fallará este miércoles y se espera un castigo histórico aunque el Madrid recurrirá seguro a Apelación y hasta las últimas instancias para defender al jugador.