Matthäus: “El Barça es el único club que puede fichar sin tener un euro”

El exjugador del Bayern Múnich y de la selección alemana ha criticado el fichaje de Robert Lewandowski por parte del club azulgrana el pasado verano No todo han sido críticas en su entrevista en el diario 'Marca', pues también ha elogiado a Pedri y Gavi, dos futbolistas que “van a liderar una nueva generación”

Lothar Matthäus, leyenda del Bayern Múnich y de la selección alemana, ha ofrecido su punto de vista sobre la situación económica del FC Barcelona en una entrevista en el diario ‘Marca’ desde Doha. Preguntado por el futuro de Jude Bellingham, una de las perlas más prometedoras del fútbol mundial, el exfutbolista teutón ha aprovechado la ocasión para remarcar que el club azulgrana “es el único que puede fichar sin tener un euro”.

“Bellingham va a salir en breve del Borussia Dortmund hacia el Real Madrid o un equipo de la Premier League, que es donde hay dinero. Si no tienes dinero, el único que puede fichar es el Barça, que no tiene un euro pero ficha a Lewandowski”, ha sido la respuesta exacta de Matthäus sobre el futuro del centrocampista inglés. No todo han sido críticas, pues Lothar también ha elogiado a Pedri y Gavi, dos futbolistas que “van a liderar una nueva generación”.

“Luis Enrique está confiando mucho en ellos y eso es fundamental. ‘La Roja’ siempre saca a nuevos valores”, ha matizado, sin embargo, para no excederse en su elogio al Barça. Sobre el encuentro entre España y Alemania de este domingo (20.00 horas), Matthäus ha valorado que “si pienso en el último precedente [6-0 para el equipo español], no tengo buenas sensaciones”. “Mañana será una nueva historia, eso ya es pasado. Habrá que luchar por cada metro de terreno de juego”, ha analizado.