Matthäus aconseja a Guardiola que fiche a Ter Stegen

El futuro de Marc-André Ter Stegen inquieta en Alemania porque sigue en el aire, por mucho que el capitán del Barça recuerde que tiene contrato en vigor y que su intención es presentarse el 13 de julio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ponerse a las órdenes de Hansi Flick, quien apura sus vacaciones. La apuesta deportiva que ha hecho el club por Joan Garcia y la intención de oficializar la renovación de Wojciech Szczesny dejan en una situación difícil a Iñaki Peña, que tampoco entra en los planes del técnico, pero también al guardameta alemán.

Tras superar su lesión, Ter Stegen se ha marcado como objetivos volver a ser el número 1 en la portería del Spotify Camp Nou y consolidarse como el cancerbero de la selección de Alemania. Marc-André tiene la confianza de Julian Nagelsmann, como se comprobó durante la reciente Nations League, pero no de Flick quien parece decidido a entregar la portería a Joan Garcia, que llega tras cuajar una excelente temporada en el RCD Espanyol.

Matthäus entra en el debate

En medio de este pulso que por el momento se mantiene en la distancia se ha sumado una nueva voz al debate, nada menos que la del legendario Lothar Matthäus, ex jugador del Bayern de Múnich, el Inter de Milán, de la selección alemana con la que conquistó 1 Mundial y una Eurocopa y del Borussia Mönchengladbach, el club de origen de Ter Stegen.

En unas declaraciones a 'Sky Sports' Alemania Lothar resaltó que la situación de Ter Stegen en el FC Barcelona "es desagradable para él. Ha vuelto en buena forma tras una larga lesión y ha demostrado, sobre todo en la Nations League contra Francia, que sigue siendo un portero de talla mundial a sus 33 años". Pese a todo, Matthäus admite que Joan Garcia "es nueve años más joven, ya forma parte de la selección española y se espera que juegue en ella en el futuro".

El exjugador del Bayern admite que "un club está en su derecho de decir que para el futuro apuesta por un portero más joven que, además, puede costar menos sueldo", recordando que el club necesita reducir la masa salarial.

Matthäus tampoco entra a valorar cómo tratan los clubes a los jugadores cuando quieren prescindir de ellos, aunque sí se muestra crítico. "No es algo que ocurra sólo en Barcelona, sino en todo el mundo. Si ya no se confía en ti como jugador porque has tenido una lesión, porque has llegado a cierta edad y otro en tu posición tiene mejores perspectivas de futuro a los ojos del club, muchos clubes dejan a sus jugadores a la intemperie".

Ter Stegen está de vacaciones y aparentemente sus mensajes son de tranquilidad mientras que desde su entorno dejan muy claro que, con contrato en vigor hasta 2028, no contemplan la salida del Barça. Desde Alemania, el propio Nagelsmann ha pedido a Flick que hable cara a cara con su compatriota y le aclare su futuro. Y el director deportivo blaugrana, Deco, también ha terciado recordando que no hay explicaciones que dar: Joan Garcia es una apuesta de futuro para el club y Flick decidirá qué guardameta ha de ser el titular. Si Marc-André rasca banquillo, se podría resquebrajar la confianza del seleccionador germano...

El que fuera capitán de Alemania no se atreve a decir que el Barça vaya a marcar a Hansi Flick la línea a seguir en la portería. "No sé cómo actuará el Barça, si Hansi Flick recibirá instrucciones para que juegue el nuevo portero. Podría imaginar que Hansi se ha pronunciado internamente a favor de ter Stegen. ¿Por qué un entrenador estaría en contra de un portero muy bueno? Flick utilizó a Ter Stegen en la liga española al final de la temporada pasada. Eso demuestra que confía en él".

Matthäus va más allá y recuerda que el club "también tiene sus intereses" y si el Barça deposita su confianza en Joan Garcia, "entonces puede ser una situación peligrosa para Ter Stegen" porque puede llegar el momento que "Julian Nagelsmann no podrá respaldar su decisión de convocarlo si sólo está en el banquillo del Barcelona". De ahí que Lothar valore que con la más que probable renovación de contrato de Szczesny, "supongo que ter Stegen dejará el Barcelona".

La recomendación de Matthäus a Guardiola

Matthäus valora el escenario que se abre entonces a Ter Stegen y valora algunas de las opciones que han sonado como su posible destino. "El Galatasaray ha demostrado sus ambiciones con el fichaje de Sané y jugará la Champions la próxima temporada. También hay seis clubes de Inglaterra que la jugarán la próxima temporada, y no todos tienen un portero tan fuerte como para decir: 'Ter Stegen no sería un refuerzo para nosotros'", considera.

De ahí que concluya: "No sé qué planea el Manchester City, pero no creo que estén muy contentos con Ederson. Creo que Ter Stegen podría ser sin duda un portero para los 'citizens' durante los próximos tres o cuatro años".