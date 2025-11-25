Matías Palacios, en 'Chiringuito Inside': "En este momento, Estevao es más que Lamine Yamal"

El periodista argentino Matías Palacios ha soltado la bomba antes del inicio del encuentro entre Chelsea y FC Barcelona, asegurando que la joven estrella brasileña del conjunto londinense es mejor que la del club azulgrana.

Lo ha hecho en la previa del partido de 'Chiringuito Inside': "En este momento, Estevao es más que Lamine Yamal. Tiene más gol", apuntaba.

Estevao es una de las grandes promesas del fútbol de los próximos años y llegó al Chelsea este mismo verano, tras disputar el Mundial de Clubes con el Palmeiras y enamorar a toda la nación gracias a su habilidad y velocidad en la posición del extremo derecho, la misma que la perla catalana.

"Con este momento me refiero al último mes, mes y medio", puntualizada inmediatamente después. Lamine Yamal empieza a recuperar el tono tras pasar varias semanas afectado por una pubalgia y ha cosechado tres goles y cinco asistencias desde principios del mes de octubre.

Por su parte, Estevao se ha convertido en una de las piezas importantes de Enzo Maresca y suma tres goles en el mismo periodo.

Así, las declaraciones del especialista atienden a razones más propias de la sensación de la falta de continuidad del de La Masia que lo que muestran los datos, ya que en realidad están empatados, pues inculso ha participado en más tantos el extremo del Barça que el del Chelsea.