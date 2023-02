Matías, el hermano de Messi: "Si volvemos a Barcelona deberíamos hacer una limpieza, echaríamos a Laporta"

El hermano de Leo Messi, Matías, habló en Twitch sobre el posible regreso de Leo a Barcelona Se sinceró en el canal de Twitch del sobrino de Messi (Labajada10)

Matías Messi, hermano de Leo Messi, habló en el canal de Twitch 'Labajada10' de su hijo Tomy, sobre el posible regreso de Leo Messi a Barcelona. Y sus declaraciones no han podido ser más explosivas.

En el chat le preguntaron si Messi volvería al FC Barcelona, a la que fue su casa, y el hermano de Messi respondió con una anécdota personal desvelando su opinión sobre ello y dejando varios titulares: "Tengo un recorte pegado del SPORT, de Barcelona, que dice 'Messi debería volver a Barcelona' y yo subtitulé 'hahahha no vamos a volver a Barcelona' y si volvemos vamos a hacer una buena limpieza, entre otras echar a Joan Laporta, un desagradecido". Una total declaración de intenciones sobre lo que podría ser el futuro del futbolista.

"La gente debería haber salido a hacer una marcha que se vaya Laporta y se quede Messi", se apresuró a decir también en el canal de Twitch, y añadió: "El museo del FC Barcelona, es el museo de Messi. Los españoles son unos traidores".

En el chat también se le preguntó por si prefería a Gavi o Pedri, y Matías Messi fue también muy contundente: "No me gusta ninguno de los dos, pero si me tengo que quedar con uno me quedo con Gavi".

Además, Matías Messi explicó que su madre, y por lo tanto la de Leo Messi, le dijo una vez: "Le van a hacer lo mismo que con Ronaldinho". Sus declaraciones no se quedaron ahí. El hermano del crack rosarino también habló de la rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid y ensalzó nuevamente la figura de Leo: "Barcelona se empezó a conocer a partir de Messi".

Un adiós entre lágrimas

Recordemos que Leo Messi dijo adiós al FC Barcelona en agosto del 2021 en una rueda de prensa donde no pudo ocultar las lágrimas. Laporta intentó renovarlo, pero el Fair Play Financiero impidieron cualquier intento de prolongación contractual. De esta forma, el argentino decía adiós a una carrera gloriosa vistiendo de azulgrana y a una ciudad donde llevaba más de media vida. Sin opción de poder seguir siendo jugador del Barça, Messi se marchó al PSG con la carta de libertad.