Mathieu rompe el silencio sobre su nuevo trabajo tras vencer la depresión: "Quería sentirme útil"

La vida de Jérémy Mathieu ha dado un vuelco. El central francés anunció su retirada en 2020, tras su útlima temporada en el Sporting de Portugal y una larga vida ligada del fútbol. Mathieu jugó durante 18 años en la élite profesional, debutó con el primer equipo del Sochaux en 2002, aunque defendió los colores de equipos como el Valencia o el FC Barcelona, en el mejor momento de su carrera.

Cuando tomó la decisión de dejar el fútbol, todo cambió. El francés buscó tranquilidad, pero se encontró con un 'infierno' en su cabeza, ligado a problemas de salud mental. Lejos de los estadios y de las cámaras, Mathieu conversó con en Bein Sports, muchos años después de estar 'desaparecido'. Habló abiertamente sobre las dificultades que ha atravesado desde su retirada.

La lucha interna de Mathieu

Mathieu, al dejar Portugal, sufrió depresión. Acostumbrado durante años a la disciplina, la rutina y la presión del alto rendimiento, el cambio fue drástico. “Tengo muchos problemas”, confesó el francés, aludiendo tanto a cuestiones personales como judiciales. El exjugador admitió que el vacío tras abandonar la competición le pasó factura a nivel psicológico.

“Necesitaba salir de casa y volver a sentirme útil”, afirma. Por lo que decidió volver a trabajar, pero no en el mundo del fútbol. Se sumergió en un empleo de dependiente, en una tienda de Intersport, cerca de Marsella.

El objetivo de este nuevo empleo no fue por temas económicos, sino con el objetivo de recuperar la estabilidad personal tras una etapa de caídas y luchas contra su propia mente. Esta oferta, sin embargo, llegó llegó gracias a un antiguo compañero de la cantera del FC Sochaux-Montbéliard, Loïc Loval-Landré, quien le ofreció un puesto de trabajo.

Mathieu vio en esa propuesta una vía 'de escape' para recuperar la rutina y, sobre todo, la vida social que había perdido durante meses de aislamiento. El trabajo representaba, para el exazulgrana, como una forma de reconstrucción personal.

Sin embargo, lo que parecía bonito, o positivo para él, fue un poco lo contrario. Durante el verano, un cliente lo reconoció tras el mostrador y la imagen se hizo viral en redes sociales. Muchos acudieron únicamente para fotografiarse con él, una situación que obligó a su entorno a pedir respeto.

Mathieu, como dependiente / RRSS

Un proceso judicial complicado

Además de los problemas de salud mental, el exinternacional francés confirmó que atraviesa un proceso judicial, como hemos comentado anteriormente. “No puedo hablar de ello, pero si estoy en Intersport es porque está pasando algo que me ha causado bastantes problemas. Solo puedo decir que estoy en un juicio”, declaró. Aunque evitó ofrecer detalles, dejó entrever que su situación legal ha influido directamente en su decisión de trabajar en la tienda.

Una historia curiosa, teniendo en cuenta que hacía nada que el Barça había pagado 20 millones de euros por su fichaje en 2014 y que no estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones. Tras pasar también por el Toulouse antes de su etapa en España, Mathieu vivió una carrera sólida en la élite. Hoy, su realidad es distinta, pero igualmente productiva. “No lo haré eternamente", terminaba.