Matthaus se alía con el Barça en el caso Ter Stegen

El ganador del Balón de Oro en el año1990 y uno de los mejores jugadores alemanes de la historia se ha mostrado más empático con el Barça que con Ter Stegen en declaraciones a Sky Sport. Lothar Matthaus ha asegurado que ante la postura del Barça el portero alemán no debería rebelarse: "Estas son decisiones que hay que aceptar. No hay que quejarse." Mathaus entiende que la única solución al caso es que Ter Stegen cambie de club.

Lothar Matthaus era un jugador con mucha clase y con un carácter especial. En el campo se mostraba firme y contundente y fuera de los terrenos de juego nunca se ha mostrado diplomático. El que fuera centrocampista y líbero del Bayern y del Inter entiende que la situación es muy clara: "Ter Stegen ya no jugará en el Barcelona. Tiene que ser continuo para cumplir su sueño de disputar el Mundial".

Matthaus reconoce que no es una situación fácil para su compatriota: "Entiendo a Ter Stegen. Ha jugado bien, ha sido capitán y tiene su vida privada en Barcelona" pero a su vez sentencia que "tiene que aceptar que el club tiene otras ideas, otros planes Estas son decisiones que hay que aceptar. No hay que quejarse y si quiere jugar el Mundial, tiene que irse""

Ter Stegen, durante el duelo ante Portugal / EFE

Lothar Matthaus reivindica el futuro a corto plazo del actual portero del Barça: "Ter Stegen Ha vuelto en buena forma tras una larga lesión y ha demostrado, sobre todo en la Nations League contra Francia, que sigue siendo un portero de talla mundial a sus 33 años".

La leyenda alemana no entiende como clubs como el Manchester City y otros ingleses no aprovechan la situación para apostar por Ter Stegen: "No sé qué planea el Manchester City, pero no creo que estén muy contentos con Ederson. Creo que Ter Stegen podría ser sin duda su portero durante los próximos tres o cuatro años"

Matthaus ganó el Balón de oro en 1990 / Archivo

Si algo tienen los ex jugadores alemanes es que hablan claro. Lothar Matthaus no se ha mordido la lengua para analizar la situación delicada de su compatriota Marc-André Ter Stegen.

Matthaus jugó cinco mundiales con su selección y se proclamó campeón del mundo en 1990 ante la Argentina de Maradona. ¿Seguirá Ter Stegen sus consejos?