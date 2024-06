Mateu Morey: "Se me pasó por la cabeza tirar la toalla..."

A sus 15 años, Mateu Morey abandonó Mallorca para fichar por el Barça. Con el equipo juvenil ganó la Youth League en el 2018, en un equipo con nombres conocidos a día de hoy como son Abel Ruiz, Mingueza, Miranda o Riqui Puig. En el 2019 dejó La Masia para embarcarse en Alemania, con el Borussia de Dortmund. Su aventura con el Dortmund llega a su fin este verano, pero tras muchas lesiones, Morey se sincera que incluso llegó a pensar en tirar la toalla.

En una entrevista en Jijantes TV, Morey se ha sincerado sobre sus lesiones. “He estado dos años y medio de baja, fue muy largo. He podido volver a demostrar que estoy listo para jugar en el máximo nivel, es uno de mis objetivos para la próxima temporada. El fútbol lo sigo teniendo, me falta el ritmo y las sensaciones. Lo que quiero es disfrutar y volver al mejor nivel. Se me pasó por la cabeza tirar la toalla, pero siempre encontré una pequeña motivación para dar el próximo paso y levantarte por la mañana".

Su historial de lesiones en Dormund

El 1 de mayo de 2021, en un partido de Copa ante el Holstien, Morey se lesionó por primera vez, pero después de 15 meses de baja, volvió a lesionarse y tuvo que ser operado del menisco lateral de su rodilla izquierda.

Morey jugó 3 partidos de Bundesliga con el primer equipo del club alemán y vivió desde dentro la gesta de llegar a la final ante el Real Madrid. “Ni nosotros nos esperábamos llegar tan lejos en la Champions, era una temporada irregular en Liga, nos aferramos a la Champions y llegamos a la final. No fue posible, pero para nosotros fue un premio llegar hasta la final", confesó Morey.

El futuro de Morey, en el aire

El pasado mes de mayo el Borussia le comunicó al mallorquín que no renovarían su contrato. Ahora, Morey se encuentra en Mallorca, en su casa, donde "entreno por las mañanas y desconecto por las tardes, que es necesario”. Sobre su próximo destino futbolístico aún no se sabe, pero Morey ha confesado que le gustaría regresar a España.

“Estoy libre, tengo varias cosas del extranjero, estamos valorando. Me gustaría volver a España si fuera posible, estamos valorando todas las opciones y elegiremos lo que creamos que es mejor. Me veo fuerte, mejor persona y futbolista".

Morey ha declarado que su decisión de irse del Barça no fue fácil, aunque está agradecido de haber vivido esta experiencia en Alemania durante cinco años.