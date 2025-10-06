Mateu Lahoz, sobre el penalti de Araujo: "Hace el salto del salmón"

El marcador del Sánchez-Pizjuán señalaba un 4-1 tras la finalización del partido entre el Sevilla y el FC Barcelona. El primer tanto del conjunto local llegó en los primeros compases del partido cuando Alejandro Muñiz señaló penalti de Ronald Araujo sobre Isaac Romero, tras revisar la acción en el VAR. El lanzamiento desde los once metros lo trasformó el exblaugrana Alexis Sánchez.

La acción fue muy polémica y comentada. Algunos analistas expertos en la materia consideraron que el delantero es quien busca el penalti y que el defensor no comete falta, por lo que el colegiado no debería haber señalado la pena máxima. En esta línea se expresa el exárbitro Mateu Lahoz, habitual comentarista en diferentes tertulias radiofónicas y televisivas.

"No es que no me haya parecido penalti, es que hace mucho tiempo que no veía algo tan grave. Más allá del contacto, que es un poquito del pie de Araujo en el sóleo o tendón de Aquiles de Isaac Romero, él hace un saltito con los dos pies a la vez, que es el que yo siempre le he llamado del salmón", dijo Mateu Lahoz en la 'Cope'.

Otro exárbitro que también se pronunció de la misma manera sobre la acción en cuestión fue Iturralde González. "Para mí no es penalti, es un forcejeo, los dos se agarran y cuando el jugador del Sevilla nota el contacto se tira hacia delante. Es una jugada de criterio y el árbitro ha interpretado que es penalti", argumentó en la 'Ser'.