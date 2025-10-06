FC Barcelona
Mateu Lahoz, sobre el penalti de Araujo: "Hace el salto del salmón"
La acción de Araujo sobre Isaac Romero supuso el 1-0 en el Sevilla - FC Barcelona, después de que Alexis Sánchez convirtiese el lanzamiento desde los once metros
El marcador del Sánchez-Pizjuán señalaba un 4-1 tras la finalización del partido entre el Sevilla y el FC Barcelona. El primer tanto del conjunto local llegó en los primeros compases del partido cuando Alejandro Muñiz señaló penalti de Ronald Araujo sobre Isaac Romero, tras revisar la acción en el VAR. El lanzamiento desde los once metros lo trasformó el exblaugrana Alexis Sánchez.
La acción fue muy polémica y comentada. Algunos analistas expertos en la materia consideraron que el delantero es quien busca el penalti y que el defensor no comete falta, por lo que el colegiado no debería haber señalado la pena máxima. En esta línea se expresa el exárbitro Mateu Lahoz, habitual comentarista en diferentes tertulias radiofónicas y televisivas.
"No es que no me haya parecido penalti, es que hace mucho tiempo que no veía algo tan grave. Más allá del contacto, que es un poquito del pie de Araujo en el sóleo o tendón de Aquiles de Isaac Romero, él hace un saltito con los dos pies a la vez, que es el que yo siempre le he llamado del salmón", dijo Mateu Lahoz en la 'Cope'.
Otro exárbitro que también se pronunció de la misma manera sobre la acción en cuestión fue Iturralde González. "Para mí no es penalti, es un forcejeo, los dos se agarran y cuando el jugador del Sevilla nota el contacto se tira hacia delante. Es una jugada de criterio y el árbitro ha interpretado que es penalti", argumentó en la 'Ser'.
- Sevilla CF - FC Barcelona: sigue en directo la previa, alineaciones y el minuto a minuto
- Etta Eyong: prioridad fichar por el Barça
- Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso
- Ni Pedri ni Lampard: Xavi Hernández se rinde al único mediocampista mejor que él
- Ansu Fati deja a Francia sin palabras
- El 1x1 del Barça ante el Sevilla
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Sevilla - Barça
- Marc Márquez deberá someterse a pruebas médicas en Madrid para revisar el alcance de su lesión