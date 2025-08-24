Mateu Lahoz: "Es imposible que la mano de Balde sea penalti"

El FC Barcelona jugó con fuego en el Ciutat de València, pero no se quemó. El equipo blaugrana no lució su mejor versión contra el Levante, especialmente en defensa, pero demostró que mantiene el hambre de victorias y títulos con una remontada espectacular culminada en el tiempo de añadido. Pedri y Lamine Yamal lideraron un triunfo muy importante tanto en lo numérico como en lo anímico. El campeón quiere mantener su trono.

El partido tuvo final feliz para los intereses culés, pero estuvo rodeado de polémica por el penalti señalado a Balde en la acción que supuso el 2-0 a favor del Levante en los últimos instantes de la primera mitad. Los jugadores del Barça no entendieron la decisión de Hernández Hernández en una jugada en la que, antes de que el colegiado canario acudiera al VAR, ni los futbolistas ni los aficionados locales habían reclamado pena máxima.

“Saca el brazo. Tiene la mano bastante despegada”, consideró el árbitro del compromiso para señalar infracción del lateral izquierdo blaugrana a pesar de que el jugador se estaba girando para evitar el impacto del balón en su mano. Mateu Lahoz, excolegiado internacional, discrepó con la apreciación de Hernández Hernández durante la retransmisión del Levante-Barça en el ‘Tiempo de Juego’ de la ‘Cadena COPE’.

“Esta mano es punible, no puede recogerla más”, opinió Lahoz antes de recordar, como hizo Pedri desde el mismo terreno de juego en el Ciutat de València, que hace pocos meses, en el clásico disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc al final del curso pasado, que el mismo árbitro actuó diferente en una acción muy parecida. “El último precedente que tenemos de este árbitro yendo al monitor fue una mano en el clásico de Tchouaméni. Si en el aquel momento decidió que no era, es imposible que decrete mano en esta jugada”, añadió.

Afortunadamente para los intereses del Barça, los futbolistas de Flick lograron aislarse de la polémica y remontaron el encuentro en una segunda mitad de carácter competitivo y hambre de títulos. El cuadro culé sigue sin mostrar su mejor fútbol, pero mantiene el ritmo al frente de la clasificación de LaLiga.